Yayınlanma: 13.06.2024 - 22:32

Güncelleme: 13.06.2024 - 22:32

Yaz aylarında kıyafet seçimlerinizde dikkat etmeniz gereken bazı önemli detaylar vardır. Bu dönemde, sıcak havaların etkisiyle rahat ve serin tutan kumaş türlerini tercih etmek büyük önem taşır. Peki, serin tutan giyim önerileri nelerdir? İşte sıcak havalarda tercih edebileceğiniz en rahat 6 kumaş türü...

SICAK HAVALARDA TERCİH EDEBİLECEĞİNİZ EN RAHAT 6 KUMAŞ TÜRÜ

1. Pamuk:

Doğal bir elyaf olan pamuk, hafif, nefes alabilir ve yumuşaktır. Ter emici özelliği sayesinde yazın terlemeyi minimize eder. Tişörtler, gömlekler, elbiseler ve şortlar gibi günlük kıyafetlerde pamuklu kumaşları tercih edebilirsiniz.

2. Keten:

Nefes alabilir ve hafif bir kumaş olan keten, doğal liflerden üretildiği için teri çabuk emer ve hızla kurur. Ancak kırışmaya eğilimlidir, bu nedenle dikkatli olmakta fayda var. Keten gömlekler, pantolonlar, elbiseler ve ceketler yaz akşamları için oldukça şık bir seçimdir.

3. İpek:

Lüks ve doğal bir kumaş olan ipek, nefes alabilir, hafif ve serindir. Ciltte yumuşak bir his bırakır. Önemli bir buluşmaya veya davete katılacaksanız ipek elbiseler, bluzlar ve şallar gibi oldukça şık parçalar tercih edebilirsiniz.

4. Rayon (Viskon):

Selülozdan elde edilen yarı sentetik bir kumaş olan rayon, pamuk ve ketene benzer özellikler taşır; hafif, nefes alabilir ve yumuşaktır. Viskon elbiseler, etekler, bluzlar ve tişörtler yaz aylarında kurtarıcı parçalardır.

5. Şifon:

Hafif ve yarı şeffaf bir kumaş olan şifon, havadar bir yapıya sahiptir ve bu da yazın serin kalmanıza yardımcı olur. Elbiseler, bluzlar ve şallarda özellikle katmanlı kıyafetlerde şifon tercih edilebilir.

6. Modal:

Kayın ağacından elde edilen bir kumaş türü olan modal, yumuşak, nefes alabilir ve dayanıklıdır. Pamuktan daha iyi nem emme özelliğine sahiptir. Tişörtler, iç çamaşırları ve yazlık elbiseleri modal kumaştan tercih edebilirsiniz.