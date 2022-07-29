Şiddet ortamından hayvanlar da nasibini alıyor: ‘Cezalar caydırıcı değil’

29 Temmuz 2022 Cuma, 12:20

Şiddet olaylarındaki artış sadece insanları değil tüm canlıları etkiliyor. Cezaların caydırıcı olmaması hayvanlara yönelik şiddetin artmasında en kilit faktörlerden. Geçtiğimiz günlerde Yalova’da kasıtlı olarak yolunu değiştiren bir sürücü benzin istasyonunda yatan bir köpeği ezdi. İzmir’deyse bir ev köpeği sahibi tarafından balkondan atılarak öldürüldü. Söz konusu olaylar hayvanlara yönelik şiddet konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İstanbul Temsilcisi Zuhal Arslan, tabloyu Cumhuriyet’e yorumladı. Hayvana şiddet yasasının yetersiz olduğunu ve kadına şiddetle benzerliğini vurgulayan Arslan, “Hayvana şiddet durumu aynı kadına şiddet durumu gibi. Nasıl kadına şiddette de cezalar caydırıcı olmadığı için şiddetin önüne geçilemiyorsa, hayvana şiddetin de önüne geçilemiyor. İnsanların bir yaptırım uygulanmadığını bilmeleri bu şiddetlerin artmasına neden oluyor” dedi.

‘CEZALAR SİCİLE İŞLENMELİ’

Verilen cezaların şiddeti uygulayan kişinin siciline işlenmesi gerektiğinin altını çizen Arslan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hayvana şiddet uygulayan kişiye en az 2 yıl hapis cezası uygulanmalı. Emsal bir karar ortaya çıkmadıkça bu şiddet son bulmayacak. Ayrıca verilen cezalar kişinin siciline işlenmediği için kolayca kurtuluyorlar. Hayvana şiddet ilk adım, bu ilk adımda ceza kişinin siciline işlenmeli ki bir adım sonrasında şiddet kadına, çocuğa veya bir başkasına ulaşmasın"

‘TOPLUM OLARAK ŞİDDETE MEYİLİMİZ ARTTI’

Arslan hayvanlara yönelik şiddet olaylarından son zamanlarda ihbarların arttığını vurgulayarak, “Toplum olarak şiddete çok meyilli olmaya başladık. Bu meyil durumu en zayıf halka olan hayvanları daha çok etkiledi. Sürekli ‘birisi köpeği ezdi’ veya ‘burada hayvanı dövüyorlar gelin kurtarın’ ihbarları alıyoruz. Federasyon olarak da süreci takip ederek, hayvana şiddetin azalması için mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi.