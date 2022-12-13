'Sigara kullanımı menopoz yaşını 2 yıl öne çekiyor'

13 Aralık 2022 Salı, 07:00

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Esra Oben Tutar, menopoz dönemi ile ilgili detayları paylaştı.

Kadınların 12 ay boyunca hiç adet görmemesiyle başlayan döneme menopoz denildiğini belirten Tutar, 40'lı veya 50'li yaşlarda belirgin bir patolojik neden olmaksızın başlayan menopozun, doğal biyolojik bir süreç olarak bilindiğini anlattı.

Tutar, "Doğal menopoz yaşı, genetik, etnik köken, sigara içme ve üreme öyküsü gibi bir dizi faktörden etkileniyor. Özellikle sigara içen kadınlarda menopoz yaşı yaklaşık iki yıl azalıyor" ifadelerini kullandı.

"KİLONUN KORUNMASI ÖNEM TAŞIYOR"

Menopozun her kadını farklı şekilde etkilediğini belirten Tutar, "Menopoz ve perimenopoz döneminde birkaç belirti birden olabildiği gibi hiç belirti görülmediği de oluyor. Belirtiler genellikle adetten kesilmeden aylar veya yıllar önce başlıyor. Kimi kişilerde ise adet kesildikten sonra başlıyor. Bu dönemde en sık belirti sıcak basması olarak görülüyor. Fazla kilolu veya obez olan kadınlar daha sık ve şiddetli sıcak basması yaşayabiliyor. Bu nedenle sağlıklı bir kilonun korunması önem taşıyor" bilgisini verdi.

"HORMON İÇERMEYEN TEDAVİSİ BULUNUYOR"

Menopozun her zaman tedavi edilmesi gerekmediğini dile getiren Tutar, şu değerlendirmede bulundu:

"Menopoz döneminde dengeli beslenme, egzersiz, uyku rutinleri genel sağlık durumunuzu iyileştiriyor. Hasta olmasanız bile sorunları erken tespit etmeye yardımcı olacak yıllık kadın hastalıkları ve doğum kontrolünüzde smear, pelvik muayene, mamografi ve kemik taraması gibi sağlık tarama testlerinizi önerilen aralıklarda yapılması gerekiyor. Ancak menopoz öncesi ve sonrasında meydana gelen değişiklikler hayat kalitesini bozuyorsa ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen bu süreçle ilgili rahatsızlıklar devam ediyorsa güvenli ve etkili tedavi seçenekleri de bulunuyor. Bu tedaviler menopoz belirtilerinin şiddeti ve hastanın beklentileri doğrultusunda bireyselleştirilebilen hormon destekli tedaviler veya hormon içermeyen tedaviler olarak ayrılıyor. Belirtilerinizi yönetmek için doktor kontrolünüzü ihmal etmemek gerekiyor."