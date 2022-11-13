'Sigara zatürre riskini 4 kat artırıyor'

13 Kasım 2022 Pazar, 07:00

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslı Bingöl Öz, zatürrenin dünyada tüm ölüm nedenleri sıralamasında 6. sırada yer aldığını belirtti.

"İLK SIRADA YÜKSELİYOR"

Öz, “Halk arasında ‘zatürre’ olarak bilinen pnömoni, mikroorganizmaların neden olduğu akciğer dokusunun iltihabı olarak tanımlanıyor. Dünyada tüm ölüm nedenlerinde 6. sırada yer alırken, enfeksiyonlara bağlı gelişen ölümlerde de ilk sıraya yükseliyor. Bunun en önemli nedeni, pnömokok mikrobunun antibiyotiklere karşı direnç göstermesi ve bu yüzden tedaviden başarısız sonuçlar alınabilmesidir” dedi.

"GENELLİKLE SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIYOR"

Zatürre hastalığında bulaşıcılığın genellikle solunum yoluyla olduğuna dikkat çeken Öz, “Zatürre mikrobu genellikle solunum yoluyla bulaşıyor. Hasta kişinin öksürmesi ya da hapşırması nedeniyle havaya yayılan mikroplar saatlerce o ortamda asılı kalıyor. Bu mikropların solunması hastalığın kolayca bulaşmasına yol açıyor. Kalabalık mekânlar ile toplu taşıma araçlarında bulunmak, hastayla temas etmek ve bardak ya da havlu gibi özel eşyalarını kullanmak riski artırıyor. Bunların yanı sıra klimalar ve kirli su sistemleri de hastalığın bulaşmasına neden olabiliyor” diye konuştu.

"HEKİME BAŞVURMAK GEREKMEKTEDİR"

Zatürrenin en önemli üç belirtisini öksürük, balgam çıkarma ve yüksek ateş olarak açıklayan Öz, “Hastalık ilerlerse bu belirtilere göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç kaybı, bulantı-kusma, sık nefes alıp verme, kas-eklem ağrıları ile halsizlik gibi belirtiler de eşlik edebiliyor. Ağır zatürre durumlarında ise ciddi nefes darlığı, düşük tansiyon, bilinç bulanıklığı ile deri ve mukozanın mavi renk alması gibi sorunlar da gelişebiliyor. Özellikle 3 haftayı geçen öksürüğe balgam çıkarma ve yüksek ateş de eşlik ediyorsa zaman kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekmektedir. Yapılan detaylı muayene, tahliller ve akciğer filmi ile tanı kolaylıkla konabilir” ifadelerini kullandı.

"ELLERİMİZİ SIK SIK YIKAMALIYIZ"

Sigara içmenin zatürre riskini 4 kat arttırdığını ifade eden Öz, zatürreden korunma yollarına ilişkinse, “Zatürreden korunmak için kapalı mekanlardan olabildiğince uzak durmalıyız. Ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Uykusuz kalmamalı, bol bol su içmeliyiz. Beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Sigara içmemeli, içilen ortamdan uzak durmalıyız. Çünkü sigara hava yollarının yapısını bozarak mikropların bu bölgeye yerleşmesine imkan tanıyor. Son olarak zatürreden korunmak için en etkili yöntemlerden biri olan grip aşısını mutlaka yaptırmalıyız” ifadelerini kullandı.



