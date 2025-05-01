Yayınlanma: 01.05.2025 - 09:59

Güncelleme: 01.05.2025 - 09:59

Bir dönemin popüler dizisi Sihirli Annem, seneler sonra beyaz perdeye taşınıyor. Periler ve fanilerin sihirli dünyasında yaşanan maceraları konu edinen Sihirli Annem'in yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Peki, Sihirli Annem ne zaman vizyona girecek? Sihirli Annem ne zaman sinemalarda?

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Periler ve fanilerin başından geçen olayları eğlenceli bir şekilde anlatacak olan Sihirli Annem filmi, 30 Mayıs 2025 Cuma günü vizyona girecek.

SİHİRLİ ANNEM FİLMİ OYUNCULARI

Sihirli Annem filminin oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya yer alıyor.