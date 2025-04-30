Kumpas filminin konusu ne? Kumpas filminin oyuncuları kim?
Kumpas (Most Wanted) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kumpas filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kumpas filminin konusu ne? Kumpas filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kumpas filminin yönetmen koltuğunda David Hogan oturuyor. Filmin senaristliğini Keenen Ivory Wayans üstleniyor. Peki, Kumpas filminin konusu ne? Kumpas filminin oyuncuları kim?
KUMPAS FİLMİNİN KONUSU NE?
Cezasının infazını bekleyen Dunn ı 'Black Sheep' adlı gizli bir suikast örgütünün başkanı olan Grant Casey (Jon Voight) ziyaret eder ve ona bir teklifte bulunur. Dunn, yasadışı işler yapan eski bir sanayiciyi öldürmesi karşılığında serbest bırakılacaktır. Dunn, özgürlüğe kavuşmanın tek yolu olarak gördüğü bu teklifi kabul etmek zorunda kalır. Ancak Dunn, bir yemdir. Gerçek hedef başkanın eşidir ve sanayiciyle birlikte o da vurulur. Dunn, görünen tek suçludur...
KUMPAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Keenen Ivory Wayans
Eric Roberts
Jon Voight
Paul Sorvino
Simon Baker
Jill Hennessy
John Diehl
Rick Cramer
Robert Kotecki
Eddie Velez
KUMPAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kumpas filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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