Yayınlanma: 30.04.2025 - 20:58

Güncelleme: 30.04.2025 - 20:58

Kumpas filminin yönetmen koltuğunda David Hogan oturuyor. Filmin senaristliğini Keenen Ivory Wayans üstleniyor. Peki, Kumpas filminin konusu ne? Kumpas filminin oyuncuları kim?

KUMPAS FİLMİNİN KONUSU NE?

Cezasının infazını bekleyen Dunn ı 'Black Sheep' adlı gizli bir suikast örgütünün başkanı olan Grant Casey (Jon Voight) ziyaret eder ve ona bir teklifte bulunur. Dunn, yasadışı işler yapan eski bir sanayiciyi öldürmesi karşılığında serbest bırakılacaktır. Dunn, özgürlüğe kavuşmanın tek yolu olarak gördüğü bu teklifi kabul etmek zorunda kalır. Ancak Dunn, bir yemdir. Gerçek hedef başkanın eşidir ve sanayiciyle birlikte o da vurulur. Dunn, görünen tek suçludur...

KUMPAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keenen Ivory Wayans

Eric Roberts

Jon Voight

Paul Sorvino

Simon Baker

Jill Hennessy

John Diehl

Rick Cramer

Robert Kotecki

Eddie Velez

KUMPAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kumpas filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.