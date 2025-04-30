Yayınlanma: 30.04.2025 - 22:12

Güncelleme: 30.04.2025 - 22:12

Babamın Penguenleri filminin yönetmen koltuğunda Mark Waters oturuyor. Filmin senaristliğini Sean Anders, John Morris üstleniyor. Peki, Babamın Penguenleri filminin konusu ne? Babamın Penguenleri filminin oyuncuları kim?

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Tom Popper, hayatın önemli yanlarından bihaber hırslı bir işadamıdır, ta ki kendisine altı penguen miras kalana dek. Babasından gelen bu penguenleri Önce bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir. Rutinden eğlenceliye doğru bu keskin geçiş, ilginç olaylara yol açacaktır. Mirasdan önce, Popper aynı zamanda eski bir lokantayı satın alıp restore etme planları yapmaktadır. Lokantanın eski sahibi ise mekanı olduğu gibi koruyacak birine vermek istemektedir. Bu sırada etrafında penguenlerle yaşamaya başlayan Popper, çocuklarına daha yakın oldukça eski eşiyle de tekrar barışma noktasına gelmiştir ve bu düzeni bozmamak için uğraşırken işini kaybetmenin eşiğine gelir.

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jim Carrey

Carla Gugino

Jeffrey Tambor

Clark Gregg

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Babamın Penguenleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.