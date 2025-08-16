Sıla'dan 'sevişme sahnesi' itirafı: 'Delirip vazo fırlatmamak için...'

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, Kaan Ölker’in podcast programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Sevgilisi İlker Kaleli’nin İspanyol oyuncu Maggie Civantos ile olan sevişme sahneleriyle ilgili konuşan Sıla, "Siz o sahneleri izleyince kıskandınız mı?" sorusuna yanıt verdi.

"İZLEME CESARETİNİ KENDİMDE BULAMADIM"

İlker Kaleli'nin uluslararası başarısından büyük gurur duyduğunu belirten Sıla, işin duygusal boyutunun ise farklı olduğunu dürüstçe dile getirdi.

Profesyonel bir iş olduğunu bilmesine rağmen o sahneleri izlemenin kendisi için kolay olmadığını şu sözlerle anlattı:

“Ben diziyi tamamen izleme cesaretini kendimde bulamadım. Ne olursa olsun delirip vazo fırlatmamak için kendi kafama tabii... Kolay bir şey değil, insan ne kadar profesyonel yaklaşmaya çalışsa da. Hepimizin çok insani güdüleri ve dehlizleri var.”

"NE MAGGIE, MAGGIE NE İLKER, İLKER"

Sıla, bu tür sahnelerin çekimlerinin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını ve büyük bir profesyonellik gerektirdiğini de vurgulayarak "Sevişme sahneleri o kadar zor çekiliyor ki. Orada ne Maggie, Maggie ne de İlker, İlker. İki farklı insanı canlandırıyorlar" ifadelerini kullandı.