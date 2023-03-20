Sıla depremzedeler için sahne aldı: 'Utancımız o kadar büyük ki...'

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:29

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 13:31

Ünlü şarkıcı Sıla deprem bölgesindeki mağduriyetlerin giderilmesine destek olmak için Ankara Congresium'da sahne aldı.

Konserin tüm geliri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İhtiyaç Haritası işbirliği ile yürüttüğü 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışlanacağı dayanışma konserini 2 bin 800 kişi izledi.

Sıla, özel bir repertuvar hazırladığı ve siyah kostümle çıktığı konserin başında yaptığı konuşmasıyla seyircisini duygulandırdı.

Sıla şunları söyledi:

"Bu akşam diğer konserlerimizden çok farklı. Bir kere çok anlamlı bir akşamı paylaşıyoruz. Teker teker hepinizin ayağına sağlık. Normalleşmeye çalışıyoruz ama normalleşme çok kolay olamayacak. Sizler gibi biz de ne yapacağımızı bilmez halde buradayız. 15 gündür o kadar çok düşündük ki repertuvarı; ne yaparız, ne çalarız?

Utancımız o kadar büyük ki... Nasıl kapatırız bilmiyorum. Çok derin bir kederle uyandık 6 Şubat'ta. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çok üzüldük, duygular arasında gittik geldik, üzüntü, öfke duygudan duyguya koşuyoruz. O yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum burada olduğunuz, destek olduğunuz için. Ve tabi vesile olduğu için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Tunç Soyer.

Hiç aklınız kalmasın yardımlarınızın hepsi bizden geçerek ulaşacak. Bu destek çok kıymetli. Keder çok büyük olunca insan konuşmakta zorluk çekiyor. Her konserde söylediğim gibi burada sadece eğlence için bir arada değiliz. Duyguları paylaşmak için omuz omuza yan yana, can cana olmak, hayatın yükünü birlikte kaldırmak, hayatın neşesine paydaşlık etmek için beraberiz."