'Sıla', Malatya'da 12 kişinin sağ kurtarılmasını sağladı

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'na bağlı Doğal Afet Kurtarma Taburu'nda görev yapan arama- kurtarma köpeği 'Sıla', Malatya'da 12 kişinin sağ olarak kurtarılmasını sağladı.

DHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 22:04
'Sıla', Malatya'da 12 kişinin sağ kurtarılmasını sağladı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden Malatya'da, arama- kurtarma çalışmalarına, TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet kurtarma Taburu'nda görev yapan arama- kurtarma köpeği Sıla da katıldı.

Sıla, kentte enkaz altında kalan 12 vatandaşa sağ ulaşılmasını sağladı. Sıla'nın, çalışmalar sırasında ayağından yaralandığı, buna rağmen göreve devam ettiği belirtildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sıla, ayaklarından yaralanmasına rağmen görevi bırakmadı. Sıla gibi sahada görev yapan tüm can dostlarımıza 'İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz' diyoruz. Asker-sivil deprem bölgesinde mücadele veren herkesi selamlıyoruz" denildi.


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