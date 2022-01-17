Sıla'dan hedef alınan 'Sezen Aksu' için mesaj

17 Ocak 2022 Pazartesi, 19:22

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, ünlü sanatçı Sezen Aksu'yu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısı üzerinden haberleştirerek hedef göstermiş; Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözlerini dine hakaret olarak yorumlamıştı.

Haberin ardından sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmıştı.

"BİR MİLLETİ SİNESİNE SIĞDIRMIŞ"

Yaşanan gelişmelerin ardından şarkıcı Sıla Gençoğlu sosyal medya hesabından Sezen Aksu'ya destek mesajı verdi.

Sıla, "O, Sezen Aksu. Bir milleti sinesine sığdırmış, yalnızlık hafifletmiş, umut aşılamış koskoca Sezen Aksu. İyi okumak gerekir. Okuduğumuzu anlamak gerekir. Evvelce art niyetten arınmak gerekir" ifadelerini kullandı.

O, Sezen Aksu. Bir milleti sinesine sığdırmış, yalnızlık hafifletmiş, umut aşılamış koskoca Sezen Aksu.

İyi okumak gerekir. Okuduğumuzu anlamak gerekir. Evvelce art niyetten arınmak gerekir. — Sıla Gençoğlu (@silagencoglu) January 17, 2022



