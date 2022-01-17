Sıla'dan hedef alınan 'Sezen Aksu' için mesaj
Müzisyen Yaşar Gaga ile 2017'de çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı sebebiyle iktidar medyası tarafından eleştirilen ünlü sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu'ya şarkıcı Sıla Gençoğlu destek verdi. Gençoğlu, "O, Sezen Aksu. Bir milleti sinesine sığdırmış, yalnızlık hafifletmiş, umut aşılamış koskoca Sezen Aksu. İyi okumak gerekir" dedi.
AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, ünlü sanatçı Sezen Aksu'yu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısı üzerinden haberleştirerek hedef göstermiş; Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözlerini dine hakaret olarak yorumlamıştı.
Haberin ardından sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmıştı.
"BİR MİLLETİ SİNESİNE SIĞDIRMIŞ"
Yaşanan gelişmelerin ardından şarkıcı Sıla Gençoğlu sosyal medya hesabından Sezen Aksu'ya destek mesajı verdi.
Sıla, "O, Sezen Aksu. Bir milleti sinesine sığdırmış, yalnızlık hafifletmiş, umut aşılamış koskoca Sezen Aksu. İyi okumak gerekir. Okuduğumuzu anlamak gerekir. Evvelce art niyetten arınmak gerekir" ifadelerini kullandı.
O, Sezen Aksu. Bir milleti sinesine sığdırmış, yalnızlık hafifletmiş, umut aşılamış koskoca Sezen Aksu.— Sıla Gençoğlu (@silagencoglu) January 17, 2022
İyi okumak gerekir. Okuduğumuzu anlamak gerekir. Evvelce art niyetten arınmak gerekir.
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