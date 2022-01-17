Ankara’da bir grup avukat Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu

17 Ocak 2022 Pazartesi, 15:12

"Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e" sözleri üzerine birkaç gündür İslamcı çevrelerin hedefi olan sanatçı Sezen Aksu'ya karşı yargı yoluyla da harekete geçildi.

Ankara'da aralarında bir avukatın da bulunduğu grup, Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde grup adına yapılan basın açıklamasında Aksu için “Şüpheli, kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, İslam Peygamberi ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında kamuya açık bir şekilde dini toplumda saygınlığını aşağılayacak şekilde ifadeler kullanmıştır. Bu ifadelerle şüpheli, Hazreti Adem ve Hazreti Havva’yı itibarsızlaştırmayı hedeflemiştir. Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Nitekim şüphelinin Youtube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişinin şüpheliye karşı ifade ettiği gibi kamuoyunda ve basın yayın organlarında şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur. TCK’nın 216/3 ve 218’inci maddeleri mucibince tecziyelerine karar verilmek üzere haklarında kamu davası açılmasına, evvelemirde TCK 54 ve 55’inci maddeleri ve CMK 123 mucibince eşya ve kazanç müsaderesine, ayrıca 5651 sayılı Kanun uyarınca içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verilmesini talep ediyoruz" denildi.

