Yayınlanma: 31.01.2025 - 19:09

Güncelleme: 31.01.2025 - 19:09

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasında teğmenler hakkında kararın açıklanmasından sonra "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" nın ne olduğu merak edildi. Peki, Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası nedir? TSK disiplin kanuna göre ayırma cezası kimlere verilir? İşte, ayrıntılar...

SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASI NEDİR?

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası personelin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesi, şayet sözleşmeli personel ise sözleşmesinin feshedilmesi sonucunu doğurur.

TSK DİSİPLİN KANUNA GÖRE AYIRMA CEZASI KİMLERE VERİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan personelin disiplin ve güvenlik kurallarına aykırı hareket etmesi durumunda "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilebilir. Bu cezanın verilmesine neden olabilecek durumlar şunlardır:

1. Aşırı borçlanmak ve borçları ödeyememek:

Nafaka, doğal afet gibi zorunlu haller hariç, aşırı borçlanmak ve borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmek.

2. Ahlaki zayıflık:

Göreve ve sosyal yaşama zarar verecek şekilde menfaat sağlama, içki veya kumar bağımlılığı, yüz kızartıcı ve toplum ahlakına aykırı davranışlarda bulunmak.

3. Hizmete engel davranışlar:

Devletin veya TSK’nın itibarına zarar veren tutum ve davranışlarda bulunmak, ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiiller işlemek.

4. Gizli bilgileri açıklamak:

Devletin güvenliği ile ilgili gizli bilgileri yetkisiz kişilere vermek veya açıklamak.

5. Siyasi ve ideolojik faaliyetlere katılmak:

Siyasi partilere üye olmak, ideolojik veya siyasi faaliyetlere katılmak, disipline zarar veren siyasi tutumlar sergilemek.

6. Uzun süreli firar:

Geçerli bir mazereti olmadan kesintisiz bir yıl veya daha uzun süre izin süresini geçirmek veya firar etmek.

7. Disiplinsizliği alışkanlık haline getirmek:

Disiplin kurallarına sürekli aykırı davranmak ve aldığı disiplin cezalarına rağmen düzelmemek.

8. Ahlak dışı yaşam biçimi:

İffetsiz olduğu bilinen biriyle evlenmek veya nikahsız olarak sürekli birlikte yaşamak.

9. Gayri tabii mukarenette bulunmak:

Doğal olmayan cinsel eylemlerde bulunmak veya başkasına yaptırmak.

10. Terör örgütleriyle bağlantılı olmak:

Terör örgütleriyle iş birliği yapmak, bu örgütlere destek vermek veya propagandalarını yapmak.