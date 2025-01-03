Sıla'nın kuzeni müzisyen İlker Çaybaş, hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun kuzeni ve Denizli eski milletvekili Rıza Gençoğlu’nun torunu Fahrî İlker Çaybaş, 52 yaşında geçirdiği ani sağlık sorunu sonucu hayatını kaybetti.
Eski Milletvekili Rıza Gençoğlu’nun torunu, ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun kuzeni olan 52 yaşındaki Fahrî İlker Çaybaş, hayatını kaybetti.
Çaybaş, uzun yıllar Ankara’da yaşadıktan sonra geçtiğimiz yıl Muğla’nın Marmaris ilçesine yerleşmişti. Adana’da bulunan kızını ziyarete giden Çaybaş, akşam saatlerinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Çaybaş’ın vefatı, ailesi ve yakınları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.
Fahrî İlker Çaybaş’ın vefatı, ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ve ailesi başta olmak üzere birçok kişiyi derinden etkiledi. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajları yağarken, Fahrî İlker Çaybaş’ın cenazesi 4 Ocak 2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Acıpayam ilçesine bağlı Akşar Mahalle Meydanında kılınacak cenaze namazından sonra Akşar Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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