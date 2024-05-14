Silifkeli üreticiler hasada başladı: 72 üretici 72 dekar alanda üretim yapıyor...

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:50

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:55

Tıbbi ve aromatik bir bitki olan ada çayını hasat eden üreticiler, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen distilasyon ünitesinde yağını çıkartarak satışa sunuyor. Belediyenin sağladığı bu destekler sayesinde atıl araziler tarıma kazandırılırken, üreticiler de gelir elde ediyor.

O üretici ailelerden biri de Silifke’nin Çaltıbozkır Mahallesi’nde yaşayan Tombul ailesi. 2 çocuğu da üniversitede okuyan Tombul ailesi, ada çayından elde ettikleri geliri çocuklarının eğitimi için kullanacak. Yıllar önce arpa ve buğday ekerek değerlendirdikleri arazilerini istedikleri verimi alamayınca boş bırakan Tombul ailesi, belediyenin desteğiyle toprağını da ekonomisini de yeniden canlandırdı. 2022 ve 2023 yılında ada çayı fidesi desteği alan aile, ikinci kez hasat yapıyor. Aile, hasadın ardından Büyükşehir Belediyesinin Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ne hibe ettiği distilasyon ünitesi ile ürünlerinin yağını çıkartarak satışa sunuyor.

Silifke’nin Ovacık Mahallesi’nde yaşayan Fatma Aydın da Büyükşehir Belediyesi sayesinde ada çayı fidesi ile tanışarak üretim yapan üreticilerden. Ada çayı ile başlayan Aydın, şimdilerde birbirinden farklı bitkilerin yağını çıkartarak kazanç elde ediyor. Bitkilerin kullanım alanları ile ilgili de eğitim alan Aydın, ürünlerini pazarlarken alıcılara da ayrıntılı bilgi verebiliyor.

2022 ve 2023 yılında Silifke’de 9 mahallede 72 üreticiye verilen ada çayı desteği ile 72 dekar alan ada çayı üretimine kazandırıldı. Gıda, baharat, bitkisel çay, ilaç, kozmetik ve parfümeri sanayisinde değerlendirilen ada çayı fidesi, geniş kullanım alanı sayesinde üreticilere de ürünü farklı değerlendirme alanları sunuyor. Silifke’nin toprak yapısına oldukça uyum sağlayan ada çayı, az su ihtiyacı dolayısıyla da zahmet istemeyen bir bitki özelliği taşıyor.

“BAŞKANIMIZIN BU DESTEĞİ OLMASAYDI, ARAZİMİZ BOŞ KALACAKTI”

Ada çayı desteğinden faydalanan üretici Hamza Tombul, arazisinin yıllarca boş kaldığını ifade ederek, “Burası atıl durumdaydı. Daha önceleri arpa ekiyorduk, onu da ekmez olmuştuk” dedi. Ada çayı ile kendilerine yeni bir kazanç kapısının açıldığını söyleyen Tombul, “Yağını çıkartarak satmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızı okutuyoruz. Vahap Başkanımıza tarıma verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. Başkanımızın bu desteği olmasaydı, arazimiz boş kalacak, bizim de bir gelirimiz olmayacaktı” diye konuştu.

Silifke’nin Ovacık Mahallesi’nde yaşayan üretici Fatma Aydın ise belediyenin fide-fidan destekleriyle 'Teksin' uygulaması üzerinden tanıştığını ve özellikle kızının eğitim masraflarını karşılayabilmek için bu işe atıldığını söyleyerek, “Bana, ‘50 yaşından sonra niye bir işletme kuruyorsun?’ dediklerinde, ‘Çocuğumu daha rahat okutabilmek için demiştim.’ Bunu duyan Vahap Başkanımız, bütün kadınlara olduğu gibi, bana da destek oldu” şeklinde konuştu.