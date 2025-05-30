Şimal kimdir, eşi kim? Şimal neden hayatını kaybetti?

Ünlü şarkıcı Şimal hayatını kaybetti. Acı haberi eşi paylaştı.

ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Birçok bestesi bulunan genç şarkıcı, ilk olarak 2012 yılında çıkış yaptı. Şimal, tedavi sürecindeyken sevgilisi Necati Arıcı ile nişanlandı.

ŞİMAL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

4 yıldır kanserle mücadele eden Şimal'den acı haber geldi. 39 yaşındaki ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 2024 yılında rutin kontrol için hastaneye giden Şimal'in beyninde tümör tespit edildi ve ünlü şarkıcı 8 saat süren operasyonun ardından hayata tutundu. 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Daha önce üç kez hastalığı metastaz yapan Şimal'den acı haber bugün geldi. 39 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti.

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