Simge Sağın'dan olay yaratacak 'Bülent Ersoy' itirafı: 'Dönerini yedim, beni öldürecek sandım!'

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Simge Sağın, Oğuz Yenihayat’ın dijital platformda yayımlanan programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, sanat dünyasının iki dev ismi Bülent Ersoy ve Sezen Aksu ile yaşadığı, daha önce duyulmamış anılarını izleyicilerle paylaştı.

"BÜLENT HANIM'IN DÖNERİNİ BİTİRDİM"

Programda en çok dikkat çeken anektod, Simge Sağın'ın "Diva" Bülent Ersoy ile yaşadığı "döner" krizi oldu. Bir çekim sırasında çok acıktığını ve kendisine ikram edildiğini sandığı döneri yediğini belirten Sağın, o anları gülerek şöyle anlattı:

"Gittim kadının dönerini yedim, bitirdim. Sonra geldi oturdu masaya, 'Benim dönerim nerede?' dedi. Midemde o döner... Çok korktum, 'Beni öldürecek herhalde' dedim."

"SEZEN AKSU 20 KİŞİYİ DOYURDU"

Simge Sağın, Türk müziğinin "Minik Serçe"si Sezen Aksu ile ilgili anısında ise usta sanatçının misafirperverliğine ve mutfak becerisine vurgu yaptı. Aksu’nun ellerinden yemek yemenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden şarkıcı, o geceye dair şu detayları verdi:

"Hayatımda ilk defa bana nasip oldu, Sezen Aksu'nun elinden yemek yedim. İnanılmaz güzel bir sos yapmıştı. 20 kişiyi doyurdu, kazanla kıymalı makarna yaptı."