Simitçi Erkan, 2 günlük gelirini SMA hastası Arya'ya yolladı
Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan, zaman zaman günlük gelirlerini yardıma ihtiyacı olan kişiler için kullanan Erkan Ayhan (43), bu kez Denizli'de yaşayan SMA Tip 1 hastası Arya Manhas'ın (2) tedavisine destek olmak için 2 günlük karı olan 300 lirayı bağışladı. Erkan Ayhan, "Arya'ya bir nefes de ben olmak istedim" dedi.
Denizli'de tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için valilik izniyle ‘Bir nefes de sen ol’ kampanyası düzenlenen SMA Tip 1 hastası Arya Manhas’a bir destek de Kocaeli’de 21 yıldır simitçilik yaparak geçimini sağlayan Erkan Ayhan’dan geldi.
2 GÜNDE 150 SİMİT SATTI
Erkan Ayhan, elinde tablası, sokak sokak gezerek ‘Arya'ya bir nefes de sen ol. Simit alarak destek ver’ diye bağırıp 2 gün boyunca simit sattı. Ayhan 2 günde 150 simit sattı. Erkan Ayhan, 750 liralık simit satışından elde ettiği 300 liralık karı Arya için açılan yardım kampanyası hesabına yatırdı.
"300 LİRAYI GÖNDERDİM"
Arya’nın tedavisi için elinden geldiğince yardımcı olmak istediğini belirten Erkan Ayhan, herkese de destek olması çağrısında bulundu.
Zaman zaman böyle yardımlarda bulunduğu ifade eden Erkan Ayhan, "Denizli'de Arya için başlatılan kampanyaya 2 günlük simit karı olan 300 lirayı gönderdim. Vatani görevimi Denizli'de yaptım. Daha önce de birçok kez çeşitli yardım ve desteklerde bulundum. Arya’ya bir nefes de ben olmak istedim. Şimdi de Arya bebek için bütün vatandaşlarımızın destek olmasını rica ediyorum" dedi.
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