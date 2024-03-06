Sinan Akçıl paylaşmıştı: Murat Kurum'un o fotoğrafının sırrı çözüldü
Şarkıcı Sinan Akçıl’ın ‘Şırnak Silopi Komando’ notuyla paylaştığı AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un askerlik fotoğrafını, güvenlik analisti Burak Yıldırım değerlendirdi.
Güvenlik analisti Burak Yıldırım, şarkıcı Sinan Akçıl’ın ‘Şırnak Silopi Komando’ notuyla paylaştığı Murat Kurum’un askerlik dönemindeki fotoğrafı değerlendirdi.
Yıldırım’ın paylaşımı şu şekilde:
“Öğrenci spoleti var, botlar yanlış bağlanmış, komando üniforması değil. Silopi’de eğitim birliği de yok, hiç olmadı. O spoletle Silopi’de olma ihtimali yok. Kimseye birden fazla tüfek zimmetlenmez, başkasının tüfeğiyle de poz verilmez. Tweet’i atan da askerliğini bedelli yaptı.”
Öğrenci spoleti var, botlar yanlış bağlanmış, komando üniforması değil. Silopi’de eğitim birliği de yok, hiç olmadı. O spoletle Silopi’de olma ihtimali yok. Kimseye birden fazla tüfek zimmetlenmez, başkasının tüfeğiyle de poz verilmez. Tweet’i atan da askerliğini bedelli yaptı. https://t.co/9dUCS6M2pc— Burak Yıldırım (@ltburakyildirim) March 6, 2024
Şarkıcı Sinan Akçıl, AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’a yönelik desteğiyle biliniyor. Kurum için, “Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum ona karşı” diyen Akçıl, “geceleri rahat uyumak için” oyunu Kurum'a vereceğini söylemişti.
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