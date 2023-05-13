Yayınlanma: 13.05.2023 - 16:37

Güncelleme: 13.05.2023 - 16:37

Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan şarkıcı Sinan Erkoç gündem oldu. ''Sinan Erkoç kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Erkoç'un şarkıları neler?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

SİNAN ERKOÇ KİMDİR?

Sinan Erkoç, 12 Ekim 1957'de İstanbul'da doğdu. Müzisyen bir aileden gelen ve genç yaşta müziğe başlayan Erkoç, Timur Selçuk’tan armoni dersleri aldı. 1991 yılında "Sevenlerin Tavernası" adında ilk albümünü çıkardı. O yıllarda çeşitli müzik yarışmalarında (Eurovision, Altın Anten, Altın Güvercin vb.) çeşitli dereceler aldı. 1993 yılında ikinci albümü çıkardı ve çok ciddi tirajlara ulaşarak tanınmaya başladı. 1995 ve 1999 yıllarında çıkardığı albümlerle ciddi bir satış grafiği yakaladı. 11 yıl aradan sonra 2010 yılında çıkardığı “Alnımın Yazısısın” isimli 5. albümünün yanı sıra sahne hayatına da devam etmiştir, toplam 5 albümü mevcuttur.

SİNAN ERKOÇ'UN ALBÜMLERİ

Sevenlerin Tavernasında-1991

Uykularım Delik Deşik-1993

Na Mütena-i Muhabbet-1995

Uyan Be Adam -1998

Alnımın Yazısısın-2010