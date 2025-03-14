Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu

51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze programıyla ilgili açıklama yapıldı

Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 16:14

Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle dün hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, yarın düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

Oyuncunun yakın dostu ve meslektaşı Engin Günaydın, yaptığı açıklamada, “Kıymetlimiz Şinasi Yurtsever’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz,” ifadelerini kullandı.

Günaydın'ın payşatığı cenaze bilgileri şu şekilde: 

"Merhumun cenazesi, 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek anma töreninin ardından, saat 13.20’de Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde (Levent) kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir."


Etiketler: #Şinasi Yurtsever #Cenaze töreni

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