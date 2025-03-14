Şinasi Yurtsever'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Ünlü isimler başsağlığı mesajlarını paylaştı

Şinasi Yurtsever mide kanseri nedeniyle 51 yaşındaki hayatını kaybetti. Yurtsever'in vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayımladı. İşte ünlü isimlerin Şinasi Yurtsever paylaşımları...

Şinasi Yurtsever'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Ünlü isimler başsağlığı mesajlarını paylaştı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:19

Başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Yurtsever, dizi ve film sektöründe birçok önemli yapımda rol almıştı.

Usta oyuncu, Yabancı Damat, Yılan Hikayesi, Avrupa Yakası, Bir Bulut Olsam, Aşk ve Ceza, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi sevilen projelerdeki performansıyla izleyicilerin hafızalarında yer edindi.

Yurtsever’in vefat haberinin ardından sanat camiasından pek çok ünlü isim başsağlığı mesajları paylaştı.

YILMAZ ERDOĞAN

"Başımız sağ olsun."

CEM YILMAZ

"Sevgili kardeşim Şinasi mekanın cennet olsun. Sevenlerine,tüm dostlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Tertemiz çalışkan bir meslektaşımızdı. Başımız sağolsun."

İLKER AKSUM

"Hayattaki en yakın dostlarımdan birini kaybettim. Çok zor. Allah rahmet eylesin."

ATA DEMİRER

"Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Genç ölüm çok üzücü. Nur içinde yat kardeşim."

BÜŞRA PEKİN

 "İnanmak istemedim, doğruymuş. Çok üzgünüm Şinasi'm. Yetenekli, güzel kalpli oyun arkadaşım."

SONGÜL ÖDEN

"Çok üzgünüm... Cennet olsun gittiğin yer."

İBRAHİM BÜYÜKAK

"Canım Şinasi Ağabeyim... Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun..."



DOĞA RUTKAY KAMAL

"Güzel insan, nurlar içinde yat."

BURAK KUT

"Şinasi Yurtsever'in ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ah be kardeşim... Geçen yaz ne hoş sohbet etmiştik. Mekânın cennet olsun."

SİNEM ÜNSAL

"Canım ağabeyim..."

CEREN MORAY 

"Çok üzgünüm. Ah Şino, ah kıkır kıkır arkadaşım, başta canım Peri'miz ve bütün sevenlerine sabır dilerim."

SEDA BAKAN

"Sevgili Şinasi Yurtsever'in mekânı cennet olsun. Allah ailesine sabır versin. Çok üzgünüm ve şoktayım..."

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır.

Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025’te hayatını kaybetti.


Etiketler: #Şinasi Yurtsever

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