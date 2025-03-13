Şinasi Yurtsever kimdir? Şinasi Yurtsever neden hayatını kaybetti? Şinasi Yurtseverin rol Aldığı dizi ve filmler...

Yayınlanma: 13.03.2025 - 19:14

Güncelleme: 13.03.2025 - 19:16

İşler Güçler dizisinde canlandırdığı Hakkı karakteri ile akıllara kazınan Şinasi Yurtsever'in kim olduğu ve neden öldüğü merak ediliyor. Peki, Şinasi Yurtsever kimdir? Şinasi Yurtsever neden hayatını kaybetti?

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunu olan oyuncu 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı.

Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı.

2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol aldı.

ŞİNASİ YURTSEVER ÖLDÜ MÜ?

Oyuncu Zafer Algöz meslektaşı Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Algöz, "Yine ailemizden birini yitirdik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" sözleri ile ölüm haberini duyurdu.

ŞİNASİ YURTSEVER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2024 - Tezgah

2024 - İyi Bir Aile Değiliz

2024 - Efsane - Şevket

2023 - Üçlü Pürüz

2022 - Kendinden Kaçak

2017 - Dört Köşe - Muzo

2016 - Geniş Aile 2: Her Türlü - Niko Pacaci

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet - Yılmaz

2014 - Hadi İnşallah - Kameraman Hasan

2014 - Olur Olur! - Zihni Orkinos

2013 - Düğün Dernek - Yılmaz

2011 - Çalgı Çengi - Nakliyatçı

2009 - Vavien - Seyfi

2006 - Küçük Kıyamet

2006 - Hokkabaz - Jandarma

2006 - Hayatımın Kadınısın - Arıza

2003 - Yazı Tura - Basri

ŞİNASİ YURTSEVER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2024 - İnci Taneleri - Tahsin

2023 - Organizasyon Bizim İşimiz

2022 - Gizli Saklı - Namık

2020 - Tutunamayanlar - Hicabi

2019 - Dengi Dengine - Niyazi

2014 - Kardeş Payı - Hilmi

2012 - İşler Güçler - Hakkı

2011 - Sen de Gitme - Halil

2010 - Aşk ve Ceza - Orhan

2009 - Ramazan Güzeldir - Hilmi

2009 - Kapalıçarşı - Ünal

2009 - Bir Bulut Olsam - Ali Asker

2008 - Ayışığı - Komiser Adnan

2004-2007 - Yabancı Damat - Hamit (Hamido)

2004 - Avrupa Yakası - Diş Hekimi Komşu

2003 - Alacakaranlık - Bakır

2002 - Kınalı Kar - Mesut

2001 - Cinlerle Periler -

1999 - Yılan Hikâyesi - Kral'ın adamı

1998 - Örümcek - Cin Ali

1998 - Küçük İbo - Selçuk

1998 - Dış Kapının Mandalları - Ali

1996 - Hemşerim

1996 - Başka İstanbul Yok