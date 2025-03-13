Şinasi Yurtsever kimdir? Şinasi Yurtsever neden hayatını kaybetti? Şinasi Yurtseverin rol Aldığı dizi ve filmler...
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in yaşamı merak ediliyor. Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Kardeş Payı, Düğün Dernek gibi pek çok yapımda yer alan oyuncunu neden öldüğü araştırılıyor. Peki, Şinasi Yurtsever kimdir? Şinasi Yurtsever neden hayatını kaybetti?
İşler Güçler dizisinde canlandırdığı Hakkı karakteri ile akıllara kazınan Şinasi Yurtsever'in kim olduğu ve neden öldüğü merak ediliyor. Peki, Şinasi Yurtsever kimdir? Şinasi Yurtsever neden hayatını kaybetti?
ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?
Şinasi Yurtsever 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunu olan oyuncu 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı.
Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.
2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı.
2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol aldı.
ŞİNASİ YURTSEVER ÖLDÜ MÜ?
Oyuncu Zafer Algöz meslektaşı Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Algöz, "Yine ailemizden birini yitirdik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" sözleri ile ölüm haberini duyurdu.
ŞİNASİ YURTSEVER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2024 - Tezgah
2024 - İyi Bir Aile Değiliz
2024 - Efsane - Şevket
2023 - Üçlü Pürüz
2022 - Kendinden Kaçak
2017 - Dört Köşe - Muzo
2016 - Geniş Aile 2: Her Türlü - Niko Pacaci
2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet - Yılmaz
2014 - Hadi İnşallah - Kameraman Hasan
2014 - Olur Olur! - Zihni Orkinos
2013 - Düğün Dernek - Yılmaz
2011 - Çalgı Çengi - Nakliyatçı
2009 - Vavien - Seyfi
2006 - Küçük Kıyamet
2006 - Hokkabaz - Jandarma
2006 - Hayatımın Kadınısın - Arıza
2003 - Yazı Tura - Basri
ŞİNASİ YURTSEVER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2024 - İnci Taneleri - Tahsin
2023 - Organizasyon Bizim İşimiz
2022 - Gizli Saklı - Namık
2020 - Tutunamayanlar - Hicabi
2019 - Dengi Dengine - Niyazi
2014 - Kardeş Payı - Hilmi
2012 - İşler Güçler - Hakkı
2011 - Sen de Gitme - Halil
2010 - Aşk ve Ceza - Orhan
2009 - Ramazan Güzeldir - Hilmi
2009 - Kapalıçarşı - Ünal
2009 - Bir Bulut Olsam - Ali Asker
2008 - Ayışığı - Komiser Adnan
2004-2007 - Yabancı Damat - Hamit (Hamido)
2004 - Avrupa Yakası - Diş Hekimi Komşu
2003 - Alacakaranlık - Bakır
2002 - Kınalı Kar - Mesut
2001 - Cinlerle Periler -
1999 - Yılan Hikâyesi - Kral'ın adamı
1998 - Örümcek - Cin Ali
1998 - Küçük İbo - Selçuk
1998 - Dış Kapının Mandalları - Ali
1996 - Hemşerim
1996 - Başka İstanbul Yok
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