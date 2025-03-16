Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamamıştı: Sözleri gündem olan İlker Aksum isyan etti

Yayınlanma: 16.03.2025 - 19:14

Güncelleme: 16.03.2025 - 19:16

Mide kanseri ile mücadele eden Şinasi Yurtsever 51 yaşında hastanede hayata gözlerini yummuştu. Oyuncu arkadaşı İlker Aksum, Yurtsever'in cenazesine katılamadığını açıklamamıştı.

Aksum, "Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet" demişti.

İSYAN ETTİ: KABUL ETMİYORUM

Sözleri kamuoyunda gündem olan Aksum, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı, gelen tepkilere isyan etti.

Aksum şöyle konuştu:

"Sevgili dostlar dün bir yayın yaptım Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamadığım için. Mesleğime serzenişte bulundum. Yüz binler başsağlığı diledi. Fakat birçok yorumda da 'İşte sizin dünyanız böyle', 'Siz paranın kölesisiniz'... Bakın dostlar, bu olaydan yapımcımın haberi dahi yok. Başıma ne geleceğini biliyorum ben. Neler olacağını, olamayacağını biliyorum. Ben 'Dün 150 kişi para kazanamayacak' dedim. Aileleriyle beraber 500'ü buluyor.

Biz bölüm başı kazanıyoruz. Bu olmayacaktı. Bunun bizim elimizde olmayan tarafları var. Ben Şinasi'mi yaşatacağım. Ben dünkü üzüntümü telafi edeceğim. Şinasi'me kendimi affettireceğim ama lütfen 'Paranın kölesi olmuşsunuz' demeyin. Yazıklar olsun! Ne zaman gördünüz benden böyle bir şey? Kaç yıldır bu işin içindeyim, ne zaman paranın kölesi oldum? Hayır kabul etmiyorum bunu."