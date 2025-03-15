Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamadı: İlker Aksum nedenini gözyaşları ile anlattı
Hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever'in son yolculuğuna katılamayan ünlü oyuncu İlker Aksum sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aksum, "Dostum beni affet" dedi.
Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden Şinasi Yurtsever 51 yaşında hastanede hayata gözlerini yummuştu. Yurtsever için bugün cenaze töreni düzenlendi.
Birçok ünlü ismin katıldığı törene İlker Aksum'un katılmaması ise dikkat çekti. Bunun üzerine Aksum, sosyal medya hesabından neden katılamadığını açıkladı.
"BENİ AFFET"
Bir video ile kamuoyuna seslenen Aksum, "Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet" sözlerini kaydetti.
Etiketler: #Şinasi Yurtsever #ilker aksum #sosyal medya
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