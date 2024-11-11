Sinem Kobal başrolde: 'Her Şeyin Başı Merkür' filminden ilk fragman

Yayınlanma: 11.11.2024 - 15:40

Güncelleme: 11.11.2024 - 15:40

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve vaktini kızlarıyla geçiren başarılı oyuncu Sinem Kobal, "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle sinemaya dönüş yapıyor. Ali Balcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmden ilk fragman yayınlanarak izleyicilerle buluştu. Ayşe Balıbey'in aynı adlı romanından uyarlanan "Her Şeyin Başı Merkür", izleyenlere eğlenceli bir hikâye sunmaya hazırlanıyor.

Film, gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra büyük hayallerle mesleğe adım atan Elif’in, kariyerinde beklemediği bir yola girerek kendini astroloji köşesinde burç yazarken bulmasını konu alıyor. Sinem Kobal'a bu renkli hikâyede Alp Navruz, Devrim Yakut, Tamer Levent, Derya Alabora, Neslihan Yeldan, Yılmaz Bayraktar, Kayhan Açıkgöz, Ayşegül Aslan Öcal, Su Şanad, Koray Kadirağa, Cansın Çekili gibi isimler eşlik ediyor.

Kobal'ın yıllar sonra beyaz perdeye dönüşünü müjdeleyen bu yapım, hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla sinemaseverlerin merakını şimdiden cezbetmiş durumda.