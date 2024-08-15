Sinem Kobal'dan heyecan verici duyuru: 'Her Şeyin Başı Merkür'ün vizyon tarihini açıkladı

Oyuncu Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra geri döndüğü "Her Şeyin Başı Merkür" filminin vizyon tarihini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:03
Sinem Kobal'dan heyecan verici duyuru: 'Her Şeyin Başı Merkür'ün vizyon tarihini açıkladı
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Instagram hesabından set fotoğrafları ile paylaşım yapan Kobal, "Başladık. Merhaba Elif Akay. 13 Aralık’ta sinemalarda kavuşmak için çok heyecanlıyım, görüşürüz" ifadelerini kullandı. 

'Elif Akay' karakterini canlandıracak olan Kobal'a Alp Navruz'un eşlik edeceği filmin oyuncu kadrosunda 'Funda' rolüyle Su Şanad ve gazetenin sahibi 'Hikmet Bey' rolüyle Tamer Levent yer alıyor. 

Film, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan Elif’in hikayesini anlatıyor. 


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