Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çiftinden tatil paylaşımı: İlk kez ailece poz verdiler!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 11:36

Güncelleme: 31.08.2023 - 11:39

Evliliklerinden beraber verdikleri röportajlara kadar adlarından sık sık söz ettiren Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti ilk kez ailece poz verdi.

Gittikleri tatilden kareler paylaşan Sinem kobal takipçilerinin beğenilerini topladı.

"BEKLENEN FOTOĞRAF"

İlk kez ailece çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sinem Kobal’ın paylaşımına binlerce beğeni ve "Mutlu aile tablosu", "Beklenen fotoğraf sonunda geldi", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.

SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Kısa bir süre önce ekranlara döneceğini açıklayan Sinem Kobal, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Birkaç ay önce verdiği röportajda "Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim" diyen Sinem Kobal, "Deli doluyumdur, içim içime sığmaz. Anda olmaya çalışıyorum. Dönem dönem sakin, dönem dönem fırtınalı. Mutluluğa giden yolda seçim önemli gibi. Her durumda mutlu olmayı seçme hali. Kapanan kapı kaderse, kapanan kapıya değil, açılan pencereye bakmak lazım. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Yeni roller için heyecanlanıyorum. Setleri çok özledim" şeklinde konuşmuştu.