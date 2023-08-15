Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'Disney Plus' tepkisi: 'Konuşursam çok ağır konuşurum'
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı hakkında görüşlerini dile getirdi. İmirzalıoğlu, "Konuşursam çok ağır konuşacağım, düğün dışında bir zamanda bu konuyu konuşalım, çok tatsız bir durum, onun için söylenecek çok cümle var, buraya sıkıştırmayalım" dedi.
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Didem Keleş ve İsmail Akyazıcı'nın düğününe katıldı. Nikah şahidi olan Kenan İmirzalıoğlu, yöneltilen soru üzerine Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayımlamama kararıyla ilgili konuştu.
"KONUŞURSAM ÇOK AĞIR KONUŞACAĞIM"
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, İmirzalıoğlu, "Konuşursam çok ağır konuşacağım, düğün dışında bir zamanda bu konuyu konuşalım, çok tatsız bir durum, onun için söylenecek çok cümle var, buraya sıkıştırmayalım" ifadelerini kullandı.
Düğüne ayağı sargılı gelen Sinem Kobal da, ayağının neden sargılı olduğunu "Merdivenden inerken ayağım kaydı, tatsız bir burkulma oldu, kırık yada çatlak yok, sanırım bir haftaya geçer, şimdilik üstüne basamıyorum" diyerek açıkladı.
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