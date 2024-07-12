Sinem Kobal yıllar sonra setlere dönüyor!

Oyuncu Sinem Kobal, başrolünü oynayacağı "Her Şeyin Başı Merkür" filmi ile setlere dönmeye hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 10:52
Sinem Kobal yıllar sonra setlere dönüyor!
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Oyuncu Sinem Kobal, 7 yıl aradan sonra başrolünü oynayacağı "Her Şeyin Başı Merkür" filmine hazırlanıyor. Film, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan Elif’in hikayesini anlatıyor. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı kitabından yola çıkılarak çekilecek filmin yapımcılığını Sky Film üstlenecek. Emre Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu da Ayşe Balıbey’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturacak.

Filmin çekimleri ağustos ayında başlayacak. Sinem Kobal’ın filmdeki partneri için görüşmeler sürüyor.


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