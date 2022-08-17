Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro, sinema ve ses sanatçısı Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayata veda etmişti. Özellikle 1980'lerde Kemal Sunal filmlerinde aldığı rollerle tanınan Pekkutsal, bugün toprağa verildi. Cenazeye sanatçının ailesi ve çok sayıda yurttaş katıldı.
Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinden olan ve yaşamını yitiren Rıza Pekkutsal'ın cenazesi toprağa verildi. 87 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Pekkutsal'ın cenazesi, Buca Yaylacık Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi sanatçının kızı Funda Karakuş, taziyeleri kabul etti.
İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta'nın da katıldığı cenaze töreni sonrası Pekkutsal'ın cenazesi, Buca Eski Mezarlığı'na defnedildi.
KEMAL SUNAL FİLMLERİYLE TANINDI
İzmir'de 1935 yılında dünyaya gelen Rıza Pekkutsal, seslendirme yaparak komedi tarzında bir plak çıkardı. Buca Halkevi'nde sanat yaşamına başlayan Rıza Pekkutsal, İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü.
İstanbul'da da Muammer Karaca ile çalışan Rıza Pekkutsal, Cibali Karakolu filminde rol aldı. 1971-1979 arasında seslendirme sanatçılığı yapan Pekkutsal, 1980'lerde Kemal Sunal filmlerinde aldığı rollerle tanındı.
Usta oyuncu, ilk dizi oyunculuğunu 1994 yılında "Kaygısızlar" dizisinde "Hacı Gaffur" rolüyle yaptı. En son oynadığı film ise 2007 yapımı "Sıfır Dediğimde" filmi oldu.
Müzik sektörüyle de ilgilenen ve yaklaşık 20 plakta imzası bulunan usta oyuncu, memleketi İzmir'in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu.
Video Haberler
- 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikatı yapıldı
- Para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
- 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- İki dağ arasındaki evine kapılı asma köprüyle ulaşıyor
- O anlar saniye saniye kamerada
- 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Paris’i şiddetli yağış ve fırtına vurdu
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Beni kovmaya gücünüz yetmez'
- Erdoğan'a 'Altılı Masa menüsü' yanıtı
- 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- 'Bu olasılığa karşı hazırlık yapılıyor'
- İnce'den 'seçim gecesi' açıklaması
- Peker Açıkalın'ın son hali, sosyal medyada gündem oldu
- ‘İpini çekeceğiz’
- Temas arayışlarının altyapısı
- Sabiha Gökçen için kader günü
- MHP'li başkan istifa etti