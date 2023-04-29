Yayınlanma: 29.04.2023 - 12:43

Güncelleme: 29.04.2023 - 12:43

Birçok rap müzik sanatçısının sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, “Uluslararası Koruma” kapsamında 7 yıldır Türkiye'de yaşayan Gazeranchi'nin sınır dışı edilemesine karar verildi. Peki, Sınır dışı edilen rapçi Shahoo 'Ohash' Gazeranchi kimdir, nereli? Shahoo 'Ohash' Gazeranchi neden sınır dışı edildi? İşte ayrıntılar...

RAPÇİ OHASH KİMDİR?

Shahoo 'Ohash' Gazeranchi aslen İranlıdır. Türkiye'de yaşayan rapçi Ohash sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Rapçi Ohash'ın Kızarmış Dondurma, Tek Yol, Carpe Diem, Ay Işığı, No Trend Yes Özgün, Vito Scaletta, Boncuk, Senin İçin, Lil Baba ve Aklıma Gelme gibi birçok şarkısı bulunuyor.

RAPÇİ OHASH NEDEN SINIR DIŞI EDİLDİ?

İran asıllı rap sanatçısı Shahoo 'Ohash' Gazeranchi hakkında, attığı birkaç tweet gerekçe gösterilerek sınır dışı etme kararı alındığı açıklandı.

Birçok rap müzik sanatçısının sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, “Uluslararası Koruma” kapsamında 7 yıldır Türkiye'de yaşayan Gazeranchi'nin 26 Nisan Çarşamba günü Göç İdaresi tarafından görüşmeye çağırıldı ve aynı gün sebep gösterilmeksizin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözetim altına alındığı belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

Gazeranchi hakkındaki karara birçok sosyal medya kullanıcı tepki gösterdi.

Konu hakkında paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "12 yıl önce 7 yaşında İran rejiminden kaçarak Türkiye'ye yerleşen ve Türkçe rap yapan Ohash'ı bir eleştirel tweet'i nedeniyle sınır dışı etmeye kalkmak saçmalıktır, kötülüktür, acizliktir. Bu saçmalığa itiraz ediyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Peşini bırakmayız" dedi.