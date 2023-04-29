Yayınlanma: 29.04.2023 - 11:46

Güncelleme: 29.04.2023 - 11:46

Şarkıları ve sesiyle dikkatleri üzerine çeken İntizar, 29 Nisan Cumartesi, Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Peki, İntizar kimdir, nereli, kaç yaşında? İntizar ve Yıldız Tilbe akraba mı? İşte ayrıntıları...

İNTİZAR KİMDİR?

İntizar Arslan, 24 Kasım 1974 tarihinde Tunceli'de dünyaya geldi.

İntizar'ın babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. Gitar ve bağlama çalmaktadır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.

Ağrı Eğitim Fakültesi Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olan sanatçı aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.

İNTİZAR ALBÜMLERİ

Gelincik (1998)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2012)

Konu Sen Olunca (2017)

İNTİZAR ÖDÜLLERİ

34. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist Ödülü - 2007