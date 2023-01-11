Siparişi teslim eden kuryenin piyano çaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma: 11.01.2023 - 09:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 09:00

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş teslim ettikten sonra mağazada gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine sosyal medyada gündem olan o video kaydedildi.

Piyanonun başına geçen genç kurye, Mozart'ın 'Türk Marşı' bestesini çaldı.

O anları cep telefonuna kaydeden bir kişi mini konseri sosyal medyada paylaştı. Söz konusu getir kuryesinin piyano performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gencin kurye olarak çalıştığı şirketin sahibi Nazım Salur ise sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşıma ilişkin açıklama yaptı.

"ŞİRKETE DAVET ETTİK"

Salur paylaşımında, "Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik" dedi.