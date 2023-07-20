Siroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan sevindiren haber

Geniş Aile dizisinde Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle 2 ay içinde organ nakli olması gerektiği ortaya çıkmıştı. Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin sevindiren bir ayrıntı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 13:09
Siroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan sevindiren haber
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Geçen günlerde ikinci evre siroz teşhisi konulan ve 2 ay içinde organ nakli olması gerektiği ortaya çıkan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

Özkan geçtiğimiz günlerde siroza yakalandığını ve karaciğer yetmezliği ile mücadele ettiğini açıklamıştı. Organ nakli beklediğini belirten Özkan, sosyal medya üzerinden son halini de paylaşmıştı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikinci evre siroz rahatsızlığı nedeniyle karaciğer nakli sırasına girdiği ortaya çıkan Özkan'ın, durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi.


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