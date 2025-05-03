Sırrı Süreyya Önder hangi filmleri yönetti? Sırrı Süreyya Önder hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Siyasi kimliğiyle tanınan ancak birçok sinema yapıtında imzası bulunan Sırrı Süreyya Önder'in filmleri ve dizileri merak ediliyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder hangi filmleri yönetti? Sırrı Süreyya Önder hangi dizi ve filmlerde oynadı?
TBMM Genel Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bir süredir yoğun bakımda olduğu hastanede 63 yaşında hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Önder'in yönettiği ve oynadığı film ve diziler araştırılmaya başlandı. Peki, Sırrı Süreyya Önder hangi filmleri yönetti? Sırrı Süreyya Önder hangi dizi ve filmlerde oynadı?
SIRRI SÜREYYA ÖNDER HANGİ FİLMLERİ YÖNETTİ?
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder, 2006 yılında Beynelmilel ve 2012 yılında F Tipi Film'inin yönetmenliğini yaptı. Önder, bu filmlerin senaristliğini de üstlenirken O... Çocukları adlı filmin de senaristliğini yaptı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Sırrı Süreyya Önder'in oynadığı dizi ve filmler:
- 2023 Sur'da Devran
- 2018 Gerçek Kesit: Manyak
- 2014 İçimdeki Ses
- 2014 İtirazım Var
- 2013 Düğün Dernek
- 2012 FerahFeza
Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #Film #yönetmen #Senarist
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