Sivilcelere karşı güçlü iksir: Aspirin maskesi ve cilde faydaları...

Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:05

Güncelleme: 22.04.2024 - 14:05

Aspirin, genellikle ağrı kesici olarak bilinir ancak anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde sivilceli ciltlerde de önemli bir rol oynar. Cilt maskelerinde kullanılarak, cildin ölü hücrelerden arındırılmasına ve sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olabilir.

Aspirin içerisinde asetilsalisilik asit adında bir madde bulunur. Bu maddenin en önemli özelliği ise aknelere karşıt olmasıdır. Aspirin, iltihaplı olan sivilcelerin tedavisinde iltihap önleyici maddeler içerisinde en yüksek potansiyele sahiptir. Sadece sağlık için değil cilt için de oldukça faydalı olan aspirin, mevsim değişikliklerinde yıpranmış olan cildin tazelenmesini sağlayacaktır.Peki, sivilcelere karşı güçlü bir iksir olan bu maske nedir, nasıl yapılır? İşte aspirin maskesi ve cilde faydaları...

ASPİRİN MASKESİ NE İŞE YARAR?

Aspirin maskesi, cilt lekelerini, sivilce ve sivilce izlerini, kırışıklıkları giderme gibi özelliklerle bilinir. Halk arasında çeşitli şekillerde denenen ve olumlu sonuçlar alındığı konuşulan aspirin maskesini, ciltte pürüzsüz ve parlak bir görünüm için uygulamak isteyebilirsiniz.

Aspirin maskesinin cilde olası faydaları şunlardır:

Ciltte bulunan sivilceleri kurutabilir.

Ciltteki enfeksiyonun yayılmasını önleyebilir.

Ciltteki yağ oranını dengeleyebilir.

Gözenekleri derinlemesine temizler ve siyah nokta oluşumunu önleyebilir.

Cildin nemli kalmasını sağlayabilir.

Ciltteki kırışıklıkları ve sarkmaları azaltabilir.

Sivilce izlerini hafifletebilir.

Aspirin maskesini yapmadan önce, cilt tipinize uygun bir formülasyon seçmek ve uygulama talimatlarını dikkatlice takip etmek önemlidir. Ayrıca, aspirine karşı alerjiniz veya cilt problemleri gibi herhangi bir sağlık sorununuz varsa, mutlaka önce doktorunuza danışmalısınız.

ASPİRİN MASKESİ NASIL YAPILIR?

Aspirin maskesinin birkaç çeşit formülü bulunuyor. Bunlar halk arasında kulaktan kulağa yayılan formüller olsa da deneyenlere sık rastlanıyor. Nemlendirici, kırışıklık giderici, leke açıcı ve peeling özellikli aspirin maskelerini denemek isteyenler için ev yapımı formüller şöyle;

1. Nemlendirici aspirin maskesi:

Malzemeler:

4-5 adet aspirin

1 tatlı kaşığı ılık su

1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı:

Aspirin, ılık su ve balı bir kapta karıştırın.

Karışım krem kıvamına geldiğinde yüzünüze sürün ve 15 dakika bekletin.

Ardından yüzünüzü ılık su ile yıkayın.

2. Kırışıklık karşıtı aspirin maskesi:

Malzemeler:

5 adet aspirin

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Aspirini ufalayın, bal ve yoğurtla karıştırın.

Karışımı temizlenmiş yüzünüze sürün ve 30 dakika bekletin.

Ardından yüzünüzü ılık su ile yıkayın.

Bu maskesi haftada 1-2 defa uygulayabilirsiniz.

3. Gözenek sıkılaştırcı aspirin maskesi:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kadar oksijenli su

1 adet aspirin

1 yemek kaşığı kadar kuru maya

1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı:

Aspirin ezilerek un haline getirilir.

Ezilmiş olan aspirin, oksijenli su, kuru maya ve bal karıştırılarak krem haline getirilir.

Bir fırça aracılığı ile maske yüze sürülür ve yarım saat kadar bekletilir.

Yarım saat dolduktan sonra ılık su ile yıkanır.

Bu maskenin haftada bir gün kullanılması yeterlidir.