5 cilt problemi için 5 farklı pirinç maskesi tarifi: Bu tarifler ile cildinizi besleyin...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 11:08

Güncelleme: 31.03.2024 - 11:08

Daha genç ve sağlıklı bir cilt görünümü elde etmek isteyenler için doğal çözümler her zaman tercih edilen bir seçenektir. Kozmetik ürünlerin içerdiği kimyasallardan kaçınmak ve cildi doğal yöntemlerle beslemek, uzun vadede daha sağlıklı sonuçlar sağlayabilir. Peki, cildinizi besleyecek olan birbirinden faydalı pirinç maske tarifleri nelerdir, nasıl yapılır? İşte 5 cilt problemi için 5 farklı pirinç maskesi tarifi...

PİRİNÇ MASKESİ NE İŞE YARAR?

Cildi nemlendirir, aydınlatır ve ışıltı katar.

Kuru, pürüzlü lekeleri düzeltir ve cildi yumuşatır.

Cildi kurutmadan fazla yağı alır.

Anti-inflamatuar özellikler içerir.

Gözenekleri küçültür ve eşit, mat bir cilt sağlar.

Cildin kan akışını iyileştirir.

Cildin sıkılığını ve elastikiyetini geliştirir.

Kollajen üretimini artırır.

Cildi yeniler ve yeni hücre büyümesini uyarır.

Cildinizi ölü derilerden arındırmak için kullanılabilir.

İçerdiği ferulik asit adlı antioksidan sayesinde cildi serbest radikallerden korur.

Erken yaşlanma belirtilerini önler ve cildin daha genç gözükmesini sağlar.

5 CİLT PROBLEMİ İÇİN 5 FARKLI PİRİNÇ MASKESİ NASIL YAPILIR?

Pirinç maskeleriyle cildinizde mucizevi etkileri görmek için pahalı kozmetik ürünlere servet harcamanıza gerek yok. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz birkaç pirinç maskesi tarifiyle sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte 5 cilt problemi için 5 farklı pirinç maskesi tarifi:

1. Yaşlanma karşıtı etki için Pirinç unu ve üzüm maskesi tarifi

Malzemeler:

2 çay kaşığı pirinç unu

3 – 4 üzüm

1-2 damla E vitamini yağı

Yapılışı:

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için, üzümleri kabuklarıyla birlikte ezerek bir macun haline getirin. Ardından, pirinç unuyla karıştırarak kıvam alana kadar karıştırın ve son olarak biraz E vitamini yağı ekleyin. Yüzünüzü temizleyin ve maskeyi uygulayın. 15 dakika bekleyin ve kurumaya başladığında tekrar uygulayın. Son olarak, maskeyi durulayın ve yüz kremi uygulayın. Bu maske, cildinizi nemlendirir ve besler. Üzüm kabuğu, antioksidan özelliklere sahip olan resveratrol içerir ve güneş hasarını önler. Portakal suyu ise cildi yeniler ve kolajen üretimini artırır. Bu tarifle, cildinizin daha esnek hale geldiğini, ince çizgilerin azaldığını ve eşitsizliklerin giderildiğini görebilirsiniz.

2. Sivilce izleri için: Pirinç, yoğurt ve zerdeçal maskesi tarifi

Malzemeler:

2 çay kaşığı pirinç unu

3-4 çay kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

Yapılışı:

Bu maskeyi hazırlamak için, tüm malzemeleri iyice karıştırın ve pürüzsüz bir macun elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Temiz bir yüze maskeyi uygulayın ve yaklaşık 15 dakika bekleyin. Maske kurumaya başlarsa, tekrar uygulamak için gerektiğinde kullanın. 15 dakika sonra maskeyi önce ılık, sonra soğuk suyla yıkayın. Yoğurt, cildi nemlendirirken aynı zamanda ölü cilt hücrelerini temizler ve cilt tonunu iyileştirir. Zerdeçal ise cildin elastikiyetini artırır, iltihapları yatıştırır ve cilt yenilenme sürecini hızlandırır. Bu yüz maskesi sivilce izlerini ve diğer cilt kusurlarını giderir ve cildin kendini yenilemesini ve iyileşmesini teşvik eder. Ayrıca, yüzünüzü yenileyip biraz parlaklık katmak için de kullanabilirsiniz.

3. Ölü derilerden arınmak için: Pirinç ve esmer şekerli peeling tarifi

Malzemeler:

2 çay kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Pirinci ince ve pürüzsüz bir toz haline getirin. Ekstra yumuşak bir peeling istiyorsanız, kahverengi şekeri de öğütebilirsiniz. Değilse, öğütülmüş pirinci kahverengi şekerle karıştırın. Zeytinyağı ekleyerek ıslak kuma benzer bir doku elde edene kadar iyice karıştırın. Nazik dairesel hareketlerle cildinizi yaklaşık 5 dakika boyunca ovalayın. Ardından nemlendirici bir yüz maskesi veya yüz kremi uygulayın. Bu peeling, tüm ölü ve kuru cilt hücrelerini çıkaracak kadar etkili olmasına rağmen, cildinize zarar vermez. İnanılmaz derecede yumuşak, parlak ve ışıltılı bir cilt için şimdiye kadar deneyebileceğiniz en etkili yüz peelinglerinden biri olabilir.

4. Canlandırıcı etki için: Pirinç, süt ve ballı Japon maskesi tarifi

Malzemeler:

3 çay kaşığı haşlanmış pirinç

2 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı süt

Yapılışı:

Pirinci tamamen yumuşayana kadar kaynatın, süzün ve pürüzsüz bir macun elde edene kadar çatalla ezin. Sütü ve balı ekleyip iyice karıştırın. Maskeyi, tercihen hafif bir ovma işleminden sonra temiz bir yüze uygulayın. 20-30 dakika bekletin, ardından durulayın. Nemlendirici bir yüz kremiyle nemlendirin. Bu maske, cildi besler, gençleştirir ve sağlıklı bir ışıltı kazandırır. Bal, tüm cilt tipleri için uygun doğal bir bileşen olup cildi nemlendirir ve antibakteriyel, antienflamatuar, antioksidan ve iyileştirici özellikler sunar. Süt ise cildi eksfoliye eder, aydınlatır ve daha dolgun ve genç görünmesini sağlar.

5. Olgun ve kuru ciltler için: Pirinç, Hindistan cevizi yağı ve portakal suyu maskesi tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı haşlanmış pirinç

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

2 çay kaşığı taze portakal suyu

Yapılışı:

Pirinç yumuşayana kadar haşlayın. Sıcakken hindistancevizi yağını ekleyin ve pürüzsüz bir macun elde edene kadar iyice ezin. Son olarak taze sıkılmış portakal suyunu ekleyip karıştırın. Macunu yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 20 dakika bekletin. Ilık su ve nazik bir yüz temizleyici ile durulayın. Cildiniz hala hafif nemliyken bir yüz nemlendiricisi uygulayın. Bu yüz maskesi kuru, hasarlı veya yaşlanan ciltler için mükemmel bir seçimdir. Son derece nemlendirici, besleyici ve parlatıcı özelliklere sahiptir. Cildin doğal bariyerini onarır ve nemi tutma yeteneğini geliştirir.