Sivilceleri patlatmanın zararları nedir?

Yayınlanma: 28.08.2024 - 12:39

Güncelleme: 28.08.2024 - 12:41

Sivilce patlatmak, birçok insanın stresli anlarda başvurduğu bir davranış olsa da, dermatologlar bu alışkanlığın cilde ciddi zararlar verebileceğini vurguluyor.

Sivilcenin patlatılması sırasında cilde uygulanan basınç, irinin bir kısmını dışarı çıkarsa da, geri kalanının daha derin katmanlara yayılmasına neden olabilir.

Bu da iltihaplanmayı artırarak, ciltte kalıcı izler bırakabilir. Özellikle sivilceyi patlatırken hiçbir şey çıkmaması, kişiyi tekrar tekrar aynı bölgeyi sıkmaya yönlendirebilir.

Bu tür müdahaleler, ciltte düzensiz, derin ve kalıcı izler bırakabilir.

Dermatolog Dr. Lindy Fox, bu tür izlerin genellikle belirgin ve düzensiz kenarlara sahip olduğunu belirtiyor.

Psikologlar, sivilce patlatmanın birçok insan için stresle başa çıkma mekanizması olduğunu ve bu tür davranışların genellikle bilinçsiz bir şekilde gerçekleştiğini söylüyor.

Bu alışkanlık, özellikle günlük hayatı etkilemeye başladığında, cilt sağlığı için zararlı hale gelebilir.

Psikolog Fabiana Casanova, bu tür alışkanlıkları kontrol altında tutmanın, duygusal tetikleyicilerin farkında olmak ve bu duyguları işlemekte başarılı olmakla mümkün olduğunu belirtiyor.

Sivilce patlatmak yerine, cildi temiz tutmak ve doğru tedavi yöntemlerine başvurmak, hem cilt sağlığını korumak hem de uzun vadeli izlerin önüne geçmek açısından önemlidir.