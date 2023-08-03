Sivilcelerinizden bir günde kurtulun! Sivilcelerden kurtulmanın doğal yolu!

Yayınlanma: 03.08.2023 - 13:18

Güncelleme: 03.08.2023 - 13:18

Ergenlik çağından itibaren ortaya çıkmaya başlayan ve dönemsel olarak yaşam kalitemizi düşüren sivilce problemine çözüm bulundu. Nefisyemektarifleri.com'da yer alan habere göre, siyah noktalar, lekeler, cilt dökülmesi ve ton farklılığı derken şimdi de sivilce kesin çözüm evde bakım püf noktaları ile sivilceden kurtulabilirsiniz.

Sivilceye Ne İyi Gelir?

Yoğurt ile peeling maskesi

Gül suyu ile tonik

Zerdeçallı yoğurt maskesi

Hindistan cevizi yağı

Limon suyu

Karbonat peelingi

Kahve telvesi peelingi

İltihap giderici diş macunu

Lavanta yağı

Stresi azaltmak

Yağlı yiyecek tüketmemek

Düzenli makyaj temizliği

Yeşil çaylı tonik

Elma sirkesi toniği

Aloe veralı nemlendirici

SivilcelereEn Hızlı Çözüm

1) 1 Kaşık Yoğurtla Doğal Peeling

Yoğurt hemen hemen her evde tüketilmektedir. Şimdi de sivilceleri temizlemek için tercih edilecektir.

Her gece uykudan önce cildinize 1 kaşık yoğurt sürün ve 10 dakika kadar bekleyin.

Yoğurdu cildinizden temizlemek için ılık suyla yıkayın. Yıkama esnasında peeling yapabilirsiniz.

Yoğurt içinde bulunan faydalı bakteriler, yüzünüzün canlanmasını ve ölü derinin kolayca atılmasını sağlayacaktır.

2) Gül Suyu ile Tonik Uygulayın

Sivilcelere doğal çözüm arıyorsanız sivilcenin çıkacağını hissettiğinizde hemen önlem almalısınız.

Gül suyu, cilt bakımında oldukça popülerdir. Sivilcelerin büyümesini ve iltihaplanmasını önlemektedir.

Her akşam ya da sabah cildinizi gül suyuyla temizlerseniz, cilt üzerindeki ölü derinin soyulmasını ve yeni hücrelerinin oluşmasına destek olabilirsiniz.

Gül suyunun organik olması işinizi daha da kolaylaştıracaktır.

Yüzün tüm bölümlerine gül suyunu sürün ve pamukla cildinizi silin.

3) Antiseptik Zerdeçallı Yoğurt Maskesi

Zerdeçal antiseptik bir baharattır ve cilt üzerindeki zararlı maddelerin atılmasına yardım eder.

1 çay kaşığı zerdeçal ile 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştırın ve göz çevresine dikkat ederek yüzünüze uygulayın.

Eğer bu öneriyi düzenli şekilde denerseniz; sivilceleri cildinizden uzaklaştırabilirsiniz.

Özellikle de akne gibi iltihaplı durumlarda etkili sonuçlar vermektedir.

4) Hindistan Cevizi Yağı ile Nem Dengesi

Hindistan cevizi yağı, cildi besleyen ve nem dengesini koruyan bir bitkisel destektir.

Doğal bir Hindistan cevizi yağı temin edin ve her sabah bu yağ ile yüzünüzü nemlendirin.

Oluşan sivilcelerin kurumasını, gözeneklerin sıkılaşmasını hızlandırmaktadır.

Eğer son günlerde cildinize sivilce artışı hızlandıysa Hindistan cevizi yağı ile makyaj temizliğini de yapabilirsiniz.

5) Limon Suyu

Limon suyu asidik bir etkiye sahiptir ve cildi hassas olan sivilceli kişilere önerilmemektedir.

Limon suyunun sivilceleri kısa sürede kuruttuğu, iltihapları temizlediği ve gözenekleri temizlediği ifade edilir.

Gözenekler arasında kalan yağ ve kir tabakaları limon suyu sayesinde engelleyebilirsiniz.

Pamuk üzerine limon suyu sıkarak günlük cilt bakımını yapmanız önerilir.

Sivilcelere bitkisel çözüm Şems Aslan tarafından da araştırılan bir konudur ve önerdiği uygulamalar da limon da vardır.

Şems Aslan limon su karışımıyla yüzü temizledikten sonra yaş maya ve su karışımından maske yapılmasını önermektedir.