Sivilceleri tedavi eden virüs keşfedildi: İnsanı hasta etmiyor: Doğal tedavi yöntemi kullanıma geçecek

Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:16

Güncelleme: 05.02.2025 - 15:16

Cilt bakım sektörü, özellikle son yıllarda büyük bir patlama yaşadı. Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt arayışı, birçok kişinin farklı ürünlere yönelmesine neden oldu. Ancak, sosyal medyada popüler hale gelen birçok cilt bakım trendi bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Şimdi ise bilim insanları, akneye neden olan bakterileri yok eden ancak insan sağlığına zarar vermeyen bir virüs keşfetti.

PHAGE NEDİR?

Phyla CEO’su Neil Giugno, phage teknolojisinin çalışma prensibini şöyle açıklıyor:

Phage virüsleri, gözeneklere girerek akneye neden olan bakterileri arıyor.

Bakteriye ulaştığında, içerisine genetik materyalini enjekte ediyor ve onu etkisiz hale getiriyor.

Bu sayede, akneye sebep olan iltihaplanma oluşmadan önce bakteriler yok ediliyor.

Giugno ayrıca aknenin beslenme veya egzersiz gibi yaşam tarzı faktörleriyle doğrudan bağlantılı olmadığını belirtiyor. Bunun yerine, bir kişinin cildinde bulunan phage miktarının, akneye yatkın olup olmadığını belirleyen en önemli faktör olduğunu vurguluyor.

AKNE TEDAVİSİNDE YENİ BİR DEVRİM Mİ?

Şu anda piyasadaki çoğu akne ürünü, bakterileri öldürürken aynı zamanda cildin sağlıklı florasını da bozabiliyor. Ancak Phyla'nın geliştirdiği teknoloji, yalnızca akneye neden olan bakterileri hedef alarak cildin doğal dengesini koruyor.

Ayrıca Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, bu teknolojiye yatırım yapan isimlerden biri oldu. Reynolds ve eşi Blake Lively, bu yeni nesil cilt bakım ürünlerinin geliştirilmesine destek veren isimler arasında yer alıyor.

CİLT BAKIMINDA GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ

Bilim insanları, phage teknolojisinin akne tedavisinde çığır açabileceğini ve kimyasal içeren sert tedavilere alternatif sunabileceğini belirtiyor. Hem etkili hem de cilt dostu olması nedeniyle, bu yöntemin ilerleyen yıllarda cilt bakım ürünlerinde daha yaygın hale gelmesi bekleniyor. Eğer akne tedavisinde yeni ve bilimsel temelli bir çözüm arıyorsanız, phage teknolojisini takip etmekte fayda var!