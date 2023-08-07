Sivrisineklerden kurtulmanın en doğal yolu! Bu sebzenin kokusunu alan sivrisinekler evi terk ediyor...
Yaz mevsiminin baş belası sivrisinekler özellikle geceleri kabusa çeviriyor. Peki, böyle yaz gecelerinde sivrisineklerde kurtulmanın doğal yolları neler?
Yaz aylarında sivrisineklere bağlı şikâyetler de artıyor. Sinek kovuculardaki kimyasallara maruz kalmadan doğal yöntemleri kullanarak ısırılmaları önleyebilirsiniz. İşte sivrisineklerden kurtulamın doğal yolları...
Sivrisinek ısırmasından sonra ciltte kızarıklık ve kaşıntı sık görülen reaksiyonlar arasında. Bazı bünyeler bu durumu alerjik bir reaksiyon olarak algıladığında ise kaşıntı dayanılmaz bir hal alabiliyor. Evde uygulayabileceğiniz doğal tekniklerle kaşıntının önüne geçmek çok kolay.
SİVRİSİNEK GELMEMESİ İÇİN NE YAPILIR?
- Yağları suyla karıştırabilir ve ardından sprey özelliği olan bir şişeyle odaya sıkabilirsiniz.
- Yattığınız yere (yatak, yastık, çarşaf) bu yağlardan damlatabilirsiniz.
- Tütsü yakmak özellikle evdeki kötü kokunun büyük bir oranla arındırılması noktasında oldukça etkilidir. Aynı zamanda sinek ve böcek türlerinin evlerden uzak kalmasını da sağlar.
SİVRİSİNEK KAŞINTISINA NE İYİ GELİR?
Sivrisineklerin sebep olduğu kızarıklık genellikle kaşıntıyı da beraberinde getirir. Özellikle kızarıklık, şişlik ve kaşıntı olan bölgedeki rahatsızlığı gidermek için 3 doğal yöntem şöyle:
- Kaşıntı, kızarıklık ve kabartının yatışmasında kısa aralıklarla buz ya da soğuk ıslak kompresler uygulanabilir.
- Aloe vera, bal, fesleğen, karbonatlı su, tuzlu su kompresleri ve elma sirkesi deride bir yaralanma ve tahriş yok ise kısa süreli uygulanabilir.
- Taze soğanı ikiye kesip suyunu o bölgeye damlatmak da sivrisineklerin sebep olduğu kaşıntı ve kızarıklığa iyi geliyor.
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