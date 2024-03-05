SİYAD Ödülleri'ni kim kazandı? 56. SİYAD Ödülü kazananlar...
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 56'ıncı SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Peki, SİYAD Ödülleri'ni kim kazandı? 56. SİYAD Ödülü kazananlar...
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 56. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Peki, SİYAD Ödülleri'ni kim kazandı? 56. SİYAD Ödülü kazananlar...
SİYAD ÖDÜLLERİ'Nİ KİM KAZANDI?
Türkiye Sineması'nın 'En İyileri', İstanbul Modern'de yapılan törenle sahiplerini buldu. En İyi Film Ödülü'nü Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" kazandı.
EN İYİ FİLM
Kuru Otlar Üstüne
EN İYİ YÖNETMEN
Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)
EN İYİ SENARYO
Nuri Bilge Ceylan/ Ebru Ceylan / Akın Aksu (Kuru Otlar Üstüne)
AHMET ULUÇAY UMUT ÖDÜLÜ
Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)
EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI
Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne)
EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI
Deniz Celiloğlu (Kuru Otlar Üstüne)
YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI
Ece Bağcı (Kuru Otlar Üstüne)
YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI
Cem Davran (Hayat)
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Cevahir Şahin-Kürşat Üresin (Kuru Otlar Üstüne)
EN İYİ MÜZİK
Cansun Küçüktürk (Karanlık Gece)
EN İYİ KURGU
Oğuz Atabaş/ Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)
EN İYİ SANAT YÖNETMENİ
Meral Aktan (Kuru Otlar Üstüne)
DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİME GİREN EN İYİ YERLİ FİLM
Ayna Ayna (Belmin Söylemez)
EN İYİ UZUN METRAJ BELGESEL
Kavur (Fırat Özeler)
EN İYİ KISA METRAJ BELGESEL
8 Mart 2020 Bir Günce (Fırat Yücel)
EN İYİ KISA FİLM
Avrupa Fatihi (Onur Yağız)
GIOVANNI SCOGNAMILLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ
Aç Karnına Çıkmayalım (Yiğit Hepsev)
DİJİTALDE GÖSTERİME GİREN EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Aftersun (Charlotte Wells)
VİZYONA GİREN EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Bir Düşüşün Anatomisi (Justine Triet)
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