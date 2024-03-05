Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:00

Güncelleme: 05.03.2024 - 12:05

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 56. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Peki, SİYAD Ödülleri'ni kim kazandı? 56. SİYAD Ödülü kazananlar...

SİYAD ÖDÜLLERİ'Nİ KİM KAZANDI?

Türkiye Sineması'nın 'En İyileri', İstanbul Modern'de yapılan törenle sahiplerini buldu. En İyi Film Ödülü'nü Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" kazandı.

EN İYİ FİLM

Kuru Otlar Üstüne

EN İYİ YÖNETMEN

Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)

EN İYİ SENARYO

Nuri Bilge Ceylan/ Ebru Ceylan / Akın Aksu (Kuru Otlar Üstüne)

AHMET ULUÇAY UMUT ÖDÜLÜ

Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)

EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne)

EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Deniz Celiloğlu (Kuru Otlar Üstüne)

YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Ece Bağcı (Kuru Otlar Üstüne)

YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Cem Davran (Hayat)

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Cevahir Şahin-Kürşat Üresin (Kuru Otlar Üstüne)

EN İYİ MÜZİK

Cansun Küçüktürk (Karanlık Gece)

EN İYİ KURGU

Oğuz Atabaş/ Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ

Meral Aktan (Kuru Otlar Üstüne)

DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİME GİREN EN İYİ YERLİ FİLM

Ayna Ayna (Belmin Söylemez)

EN İYİ UZUN METRAJ BELGESEL

Kavur (Fırat Özeler)

EN İYİ KISA METRAJ BELGESEL

8 Mart 2020 Bir Günce (Fırat Yücel)

EN İYİ KISA FİLM

Avrupa Fatihi (Onur Yağız)

GIOVANNI SCOGNAMILLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ

Aç Karnına Çıkmayalım (Yiğit Hepsev)

DİJİTALDE GÖSTERİME GİREN EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Aftersun (Charlotte Wells)

VİZYONA GİREN EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Bir Düşüşün Anatomisi (Justine Triet)