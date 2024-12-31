Siyah Kalp dizisinin yıldızı Esra Dermancıoğlu, Türkiye'yi terk etti

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Türkiye'deki evini kapattığını ve Fransa'ya yerleştiğini açıkladı.

Siyah Kalp dizisinin yıldızı Esra Dermancıoğlu, Türkiye'yi terk etti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:09

Hudutsuz Sevda, Ayla, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Sil Baştan ve Fatmagül'ün Suçu Ne? gibi başarılı yapımlarla tanınan Dermancıoğlu, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyordu.

Esra Dermancıoğlu, Fatih Altaylı'nın programına konuk olarak Fransa'ya taşındığını doğruladı.



Dermancıoğlu, İstanbul'daki evini kapattığını ve "Ev kalmadı, Türkiye'de hiçbir şeyim kalmadı" ifadelerini kullandı. Oyuncu, Fransa'da yaşadığını, fakat iş gereği zaman zaman Kapadokya'da kaldığını da sözlerine ekledi.

Fransa'da bir prodüksiyon şirketi kurduğunu açıklayan Dermancıoğlu, yeni projeler üzerinde çalıştığını ve "Elimde bir hikaye var, onu yapmak istiyorum, para toplayacağız" diyerek gelecekteki planları hakkında bilgi verdi.


Etiketler: #Esra Dermancıoğlu

İlgili Haberler

Siyah Kalp dizisinin setinde kavga çıktı: Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu arasında gerilim

Siyah Kalp dizisinin setinde kavga çıktı: Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu arasında gerilim
'Hudutsuz Sevda'dan ayrılmıştı: Esra Dermancıoğlu yeni dizisiyle el sıkıştı

'Hudutsuz Sevda'dan ayrılmıştı: Esra Dermancıoğlu yeni dizisiyle el sıkıştı
Cannes polemiği büyüyor... Birce Akalay'dan Esra Dermancıoğlu'na cevap

Cannes polemiği büyüyor... Birce Akalay'dan Esra Dermancıoğlu'na cevap
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler