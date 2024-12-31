Siyah Kalp dizisinin yıldızı Esra Dermancıoğlu, Türkiye'yi terk etti
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Türkiye'deki evini kapattığını ve Fransa'ya yerleştiğini açıkladı.
Hudutsuz Sevda, Ayla, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Sil Baştan ve Fatmagül'ün Suçu Ne? gibi başarılı yapımlarla tanınan Dermancıoğlu, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyordu.
Esra Dermancıoğlu, Fatih Altaylı'nın programına konuk olarak Fransa'ya taşındığını doğruladı.
Dermancıoğlu, İstanbul'daki evini kapattığını ve "Ev kalmadı, Türkiye'de hiçbir şeyim kalmadı" ifadelerini kullandı. Oyuncu, Fransa'da yaşadığını, fakat iş gereği zaman zaman Kapadokya'da kaldığını da sözlerine ekledi.
Fransa'da bir prodüksiyon şirketi kurduğunu açıklayan Dermancıoğlu, yeni projeler üzerinde çalıştığını ve "Elimde bir hikaye var, onu yapmak istiyorum, para toplayacağız" diyerek gelecekteki planları hakkında bilgi verdi.
Etiketler: #Esra Dermancıoğlu
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