'Hudutsuz Sevda'dan ayrılmıştı: Esra Dermancıoğlu yeni dizisiyle el sıkıştı

Yeni sezonda Show TV’de yayınlanması planlanan iddialı dizi "Siyah Kalp"in hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 12:50
'Hudutsuz Sevda'dan ayrılmıştı: Esra Dermancıoğlu yeni dizisiyle el sıkıştı
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"Siyah Kalp"in oyuncu seçimi tüm hızıyla devam ediyor. Tims&B’nin yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Ayfer Tunç kaleme alıyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yapacağı dizinin başrol oyuncu kadrosuna etkili bir oyuncu katıldı. Esra Dermancıoğlu "Siyah Kalp"le el sıkıştı.

Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde çekilecek dizide yıllar önce dünyaya gelen ikiz kardeşlerin hikâyesi üzerinden çok güçlü bir aşk ve aile ilişkileri ekrana taşınacak. Televizyon seyircisinin karşısına son olarak "Hudutsuz Sevda" dizisiyle çıkan Esra Dermancıoğlu “Siyah Kalp”te ailenin halası "Hikmet"e hayat verecek.


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