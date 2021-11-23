'Siyah uzaylı' olmaya çalışan fenomen, şimdi de iki parmağını kestirdi
Vücudunun tamamını dövmelerle kaplatan ve uzaylılara benzemek için estetikle burnunu ve üst dudağını aldıran 33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Anthony Loffredo, şimdi de iki parmağını kestirdi. Loffredo vücudunu dönüştürmek için yaklaşık 10 yıldır çeşitli operasyonlar geçiriyor. Fenomenin gözbebekleri dahil vücudunun neredeyse tamamında dövme bulunuyor.
Uyarı: Bu haberdeki detaylar, bazı okurlarımız için rahatsız edici olabilir.
Fransa doğumlu 33 yaşındaki Anthony Loffredo, “Black Alien Project” (Siyah Uzaylı Projesi) için vücuduna çeşitli modifikasyonlar yaptırmaya devam ediyor.
'Siyah uzaylı' olmak için vücudunu dönüştüren 33 yaşındaki Fransız Anthony Loffredo, son olarak sol elindeki iki parmağını kestirdi. Alfredo, uzaylı tasvirlerindekine benzer şekilde elini pençe biçimine getirmek istiyor.
Loffredo daha önce dilini, üst dudağını ve burnunun bir kısmını kestirmiş, gözbebekleri dahil vücudunun tamamını dövmelerle kaplatmıştı.
HEDEFİNİN YALNIZCA YÜZDE 34'ÜNE ULAŞABİLDİ
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; vücudunun geçirdiği dönüşümle pek çok kişiyi şoke eden görüntüsüne rağmen Loffredo hedefinin yalnızca yüzde 34’üne ulaşabildiğini söylüyor.
Loffredo, Insragram’da Black Alien Project (Siyah Uzaylı Projesi) isimli hesabından vücudunun fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.
"İÇ HUZURUMU GELİŞTİRİYORUM"
Yüzük ve serçe parmağının olması gereken yerde dikiş izleri bulunan elinin fotoğrafını paylaşan Loffredo, "İç huzurumu geliştiriyorum" dedi.
Fransız yayın kuruluşu Midi Libre’ye 2017’de verdiği röportajda Loffredo şunları söylemişti:
"Çok küçük yaşlardan itibaren insan vücudundaki mutasyon ve dönüşümlere tutkuluyum."
Loffredo şu ifadeleri eklemişti:
"Korkunç bir karakterin yerine geçmeyi seviyorum. Sık sık bir yere yerleşirim ve özellikle geceleri karanlık sokaklarda karakteri canlandırırım. Oynadığım rolle aramdaki karşıtlığı keşfediyorum."
Loffredo "vücut sanatı" olarak nitelendirdiği projesine devam edeceğini belirtti.
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