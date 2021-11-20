Uzmanlar uzaylı organizmalara karşı uyardı

20 Kasım 2021 Cumartesi, 15:30

Hakemli bilim dergisi BioScience'ta dün yayımlanan makalede, uzaydaki organizmaların Dünya'ya sızması ve burada doğal dengeleri altüst etmesi tehlikesine karşı biyogüvenlik önlemlerinin artırılması istendi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (National Aeronautics and Space Administration - NASA), Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency - ESA) ve SpaceX başta olmak üzere pek çok kamu ve özel kurum uzay yarışında yer alıyor.

Örneğin SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın hayallerini Kızıl Gezegen süslerken, NASA da SpaceX'le birlikte Ay'a yıllar sonra bir kez daha ulaşmayı planlıyor. Bu sırada dünya dışı yaşam için de çalışmalar sürüyor.

Ancak bulunabilecek muhtemel uzaylı organizmasının, tehlike arz etmesi ihtimal dahilinde. Makalenin yazarlarına göre bu tehlike hem organizmaların Dünya'dan uzaya gidişi (ileri kontaminasyon) hem de uzaydan Dünya'ya gelişi (geri kontaminasyon) şeklinde olabilir.

Yapılan araştırma, uzaylı organizmaların yolculuktan sağ çıkma ihtimalinin düşük olduğunu ancak imkansız olmadığını gösteriyor.

Yeni makalede imzası olan isimlerden Adelaide Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü Başkanı Phil Cassey, "Riskleri azaltmak için harekete geçmeliyiz" dedi:

Bunun gerçekleşme ihtimali düşük. Ancak ekstrem sonuçlar taşıma potansiyeli var.

Araştırma ekibi, uzay organizmalarının doğurabileceği riskleri incelemek için "istilabilim" (invasion science) adlı yeni bir dal önerdi. Bu bilim dalıyla organizmaların yeni ortama sokmanın nedenleri ve sonuçlarının araştırılabileceği kaydedildi.

Böylece muhtemel bir tehlikede erken tespit, değerlendirme, hızlı müdahale protokolleri belirlenebilir.

Cassey, "Örneğin Dünya'da bu protokolleri uygulayarak biyolojik kontaminasyonu önlemek, Mars'takinden çok daha ucuz" diye konuştu.

Kaynak: Independent Türkçe