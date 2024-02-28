Siyonizm ne demek? Siyonist kime denir?

Son dönemlerde siyonist kelimesi en çok aratılanlar arasına girdi. Küresel gündemde sıkça kullanılan siyonizm kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Siyonizm ne demek? Siyonist kime denir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:14
Siyonizm ne demek? Siyonist kime denir?
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İnternette en fazla araştırılan kelime ve kavramlardan biri Siyonizm ve Siyonist oldu. Peki, Siyonizm ne demek? Siyonist kime denir? 

SİYONİZM NE DEMEK?

Siyonizm, tarihî İsrail Toprakları olarak tanımlanan topraklarda[a] bir Yahudi devletinin asırlar sonra yeniden kurulmasını destekleyen, savunan ve Yahudi milliyetçiliğini[not 1] temel alan ideolojik fikir hareketidir. Modern Siyonizm, 19. yüzyılın sonlarında Orta ve Doğu Avrupa'da ulusal bir canlanma hareketi olarak hem şiddetlenen antisemitizm dalgalarına tepki olarak hem de "Yahudi Aydınlanması" olarak da bilinen Haskala'ya bir cevap olarak ortaya çıktı.[11][12][13] Kuruluşundan çok kısa bir süre sonra varlıklı Yahudi soyluların ilgisini çeken hareket, Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrol ettiği Filistin'de sürdürülebilir bir Yahudi devletini, 1900 yıl sonra tekrar yaratmayı amaçlıyordu.

1948'e kadar Siyonizmin öncelikli hedefleri: İsrail topraklarında, Yahudi egemenliğinin yeniden kurulması ve Yahudilerin, diasporada yaşadıkları antisemitik ayrımcılıktan ve zulümden kurtarmaktı. İsrail Devleti'nin 1948'de kurulmasından bu yana Siyonizm, öncelikle İsrail adına savunuculuk yapmayı, onun varlığına ve güvenliğine yönelik tehditleri ele almayı ve diasporadaki Yahudileri herhangi bir katliam girişimine korumayı amaçlamış durumdadır.

SİYONİST NE DEMEK?

Siyonizm, 19. yüzyılın sonlarında başlayan bir ideolojidir ve Yahudi milliyetçiliği temelinde Filistin'de bir Yahudi devleti kurmayı hedefler. Siyonistler, çeşitli ülkelerde yaşayan kentsoylu Yahudiler arasında ortaya çıkan bir fikir hareketini temsil ederler. Bu akımın destekçilerine "Siyonist" denirken, karşı çıkanlara ise genellikle "anti-Siyonist" denir.

Siyonizm, XIX. yüzyılın sonlarında başlayan ve Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını savunan bir ideolojidir. Bu akım, çeşitli ülkelerde yaşayan Yahudiler arasında yaygın bir şekilde benimsenmiştir. Siyonistler, Yahudi milliyetçiliği üzerine kurulu olan bu ideolojiyi desteklerlerken, karşıt görüşte olanlar genellikle "anti-Siyonist" olarak adlandırılır.


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