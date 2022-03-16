Sizi tükürüğünüzden tanıyor olabilirler
Sezgisel sosyoloji ve psikolojinin kesiştiği noktada çok ilginç çalışmalar yapılıyor. Çocukların kurduğu yakın bağlarda sezgilerin, belli davranışlarla karakterize edildiği son çalışma da bunun en güzel örneklerinden biri.
M.I.T’den gelişim psikoloğu Ashley Thomas ile meslektaşlarının yaptığı çalışmaya göre çocuklar, sekiz aya kadar kiminle yakın bir ilişki içinde olduklarını tükürükleri sayesinde tespit edebiliyor. Araştırmacılar, literatürde bu eyleme “tükürük paylaşımı” diyor küçük çocukların genellikle çevrelerindeki insanlardan sosyal ipuçları aldığı zaten biliniyor.
Kaliforniya Üniversitesi’nden psikolog Zoe Liberman, “İnsanlar, sadece yakın ilişkide oldukları insanlarla tükürük paylaşımına girebilecek evrimsel adaptasyonlara sahip olabilir” diye belirtiyor. Bu açıdan tükürüklerin bebekler için bu kadar önemli bir sinyal olmasının nedeni de bu olabilir. Araştırmacılar, bebeklerin tam olarak ne düşündüğünü tabii ki bilemezler. Ancak duygusal değişiklik durumlarında nereye baktıklarını takip etmenin, ipucu elde etmenin bir yolu olduğunu düşünüyorlar.
Tüm bu bulguların küçük çocukların günlük yaşamlarıyla nasıl bir ilişkisi olduğu şimdilik belirsiz. Bununla ilgili gelecekte yapılacak deneyler, bebeklerin ve küçük çocukların farklı ilişki türlerini ayırt etmesinde “tükürüğün oynayabileceği rolün” daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Thomas, sarılma gibi diğer ipuçlarının da önemli rol oynayabileceğini söylüyor. Çalışmayla ilgili bir diğer önemli not ise bu araştırmanın yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yaşayan çocuklar üzerinde yapılmasıydı.
Science dergisinde yayımlanan bir başka yazıda ise İsveç’teki Uppsala Çocuk ve Bebek Laboratuvarı’ndan Christine Fawcett ise bu durumla ilgili farklı bir noktaya değiniyor. Fawcett, normalde başka insanların vücut sıvılarıyla temas ettiğimizde kontaminasyondan korunma sebebiyle iğrenme duygusu yaşadığımızı ama en sıkı ilişkilerimizin -her ne kadar salya ya da tere dayanırsa dayansın- bizde tiksinti uyandırmayacağını söylüyor.
Fawcett, buna bir örnek olarak, ebeveynlerin kendi çocuklarının ter kokularını, diğer çocuklarınkine göre “daha az iğrenç” bulduklarını gösteren bir araştırmayı veriyor.
https://www.sciencenews.org/article/baby-saliva-spit-sharing-relationships-kiss-food, https://www.statnews.com/2022/01/20/saliva-sharing-babies-closest-relationships/
İlgili Haberler
- AKP Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini hedef aldı: 'Anneler ayağa çağrılmaz'
- Beyin ölümü gerçekleşen çocuğun organları, 3 annenin gözyaşını dindirdi
- Lewis Hamilton, annesinin de soyadını almak için ismini değiştiriyor
Video Haberler
- HDP'den 'yüzde 7' açıklaması
- Erkan Baş'tan 'seçim kanunu değişikliği' yorumu
- 'Koltuğunuz elden gider diye...'
- 'Gelsin kendi eksin'
- Sağlık emekçileri hak için grevde!
- 10 katlı binaya top mermisi isabet etti!
- Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi
- İstanbul'a kar yeniden geliyor
- Uzman çavuştan doktora şiddet
- Beyoğlu’nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi
En Çok Okunan Haberler
- Halkın şöleni!
- ‘Yazınsal Okuma Süreçleri¹
- Javier Castillo: ‘En doğan tür gerilim!’
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap
- ‘Bergen’ salonlara can suyu oldu
- Kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul'da yakalandı
- G.Saraylı Omar, gözlerine inandı
- Kartal’ın eli değdi
- Hakemler Tahkim’e gitti
- 5 savcının ihraç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı