Sizi tükürüğünüzden tanıyor olabilirler

16 Mart 2022 Çarşamba, 01:12

M.I.T’den gelişim psikoloğu Ashley Thomas ile meslektaşlarının yaptığı çalışmaya göre çocuklar, sekiz aya kadar kiminle yakın bir ilişki içinde olduklarını tükürükleri sayesinde tespit edebiliyor. Araştırmacılar, literatürde bu eyleme “tükürük paylaşımı” diyor küçük çocukların genellikle çevrelerindeki insanlardan sosyal ipuçları aldığı zaten biliniyor.

Kaliforniya Üniversitesi’nden psikolog Zoe Liberman, “İnsanlar, sadece yakın ilişkide oldukları insanlarla tükürük paylaşımına girebilecek evrimsel adaptasyonlara sahip olabilir” diye belirtiyor. Bu açıdan tükürüklerin bebekler için bu kadar önemli bir sinyal olmasının nedeni de bu olabilir. Araştırmacılar, bebeklerin tam olarak ne düşündüğünü tabii ki bilemezler. Ancak duygusal değişiklik durumlarında nereye baktıklarını takip etmenin, ipucu elde etmenin bir yolu olduğunu düşünüyorlar.

Tüm bu bulguların küçük çocukların günlük yaşamlarıyla nasıl bir ilişkisi olduğu şimdilik belirsiz. Bununla ilgili gelecekte yapılacak deneyler, bebeklerin ve küçük çocukların farklı ilişki türlerini ayırt etmesinde “tükürüğün oynayabileceği rolün” daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Thomas, sarılma gibi diğer ipuçlarının da önemli rol oynayabileceğini söylüyor. Çalışmayla ilgili bir diğer önemli not ise bu araştırmanın yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yaşayan çocuklar üzerinde yapılmasıydı.

Science dergisinde yayımlanan bir başka yazıda ise İsveç’teki Uppsala Çocuk ve Bebek Laboratuvarı’ndan Christine Fawcett ise bu durumla ilgili farklı bir noktaya değiniyor. Fawcett, normalde başka insanların vücut sıvılarıyla temas ettiğimizde kontaminasyondan korunma sebebiyle iğrenme duygusu yaşadığımızı ama en sıkı ilişkilerimizin -her ne kadar salya ya da tere dayanırsa dayansın- bizde tiksinti uyandırmayacağını söylüyor.

Fawcett, buna bir örnek olarak, ebeveynlerin kendi çocuklarının ter kokularını, diğer çocuklarınkine göre “daha az iğrenç” bulduklarını gösteren bir araştırmayı veriyor.





https://www.sciencenews.org/article/baby-saliva-spit-sharing-relationships-kiss-food, https://www.statnews.com/2022/01/20/saliva-sharing-babies-closest-relationships/