AKP Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini hedef aldı: 'Anneler ayağa çağrılmaz'

15 Mart 2022 Salı, 13:28

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Diyarbakır ziyareti üzerinden hedef alan Çelik, "Anneler ayağa çağrılmaz. Demokratım diyen kişinin teröre karşı duruşunu ortaya koyması gerekir" dedi.

Öte yandan NATO - Türkiye ilişkilerine ve Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgale değinen Çelik, "Soru şu; neden Kırım işgal edilirken sessiz kalındı?" diye konuştu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Tıp Bayramı vesilesiyle hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza minnetlerimizi ifade ediyoruz. Tüm dünyaya örnek teşkil eden pandemi çalışmaları için de ayrıca tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlıkta şiddetle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şiddet ve mali düzenlemelerle ilgili açıklamalar ve bunların emeklilere de yansıması son derece önemlidir."

"Sağlık çalışanlarımızın hepsinin fedakârlığıyla pandemi dönemini Türkiye birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir şekilde sürdürdü."

"HERKES GÜVENDE DEĞİLSE HİÇ KİMSE GÜVENDE DEĞİLDİR"

"Ukrayna savaşında birtakım değerlerin ne kadar kırılgan olduğu görüldü. Demokrasinin zedelenmesinde sadece belli devletlerin buna karşı çıkmasının ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkmıştır. Bir kere daha görüldü ki dünyada herkes güvende değilse hiç kimse güvende değildir. Ve işgaller arasında ayrım yapmadan karşı çıkmanın da önemli olduğu ortaya çıktı. Böyle bir dayanışma ortaya çıkmazsa gücü yetenin bir diğerinin toprak bütünlüğüne saldırması gibi dünyayı içinden çıkılmaz bir hale getiren bir durum ortaya çıkıyor."

"NEDEN KIRIM İŞGAL EDİLİRKEN SESSİZ KALINDI?"

"Sayın Cumhurbaşkanımız muhataplarına ifade etti ki 'Kırım işgal edildiğinde gerekli tepki gösterilseydi bugün bu tablo olmayacaktı. Adeta Kırım'ın işgalini normal karşılayanlar, oldu-bittiye ses çıkarmayanlar bugünkü tabloyu kucağında buldu. O zaman kürese bir dayanışma ortaya çıksaydı bugün yaşananlar olmayacaktı. Soru şu; neden Kırım işgal edilirken sessiz kalındı?"

NATO-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

"Bütün bir Avrupa kıtasını tehdit eden böyle bir savaşta bile olayın gerçek şemasında Türkiye'nin vazgeçilmez olduğu gerçeğinin gözardı edilmek istenmesi, 100 yıldır da güçlü bir Avrupa demokrasisi olduğunu bilmelerine rağmen ancak kriz zamanlarında bunun hatırlanması ilginçtir. Bugün Ukrayna ile ilgili toplantılarda Türkiye'nin olmaması için çalışmak gerçeklerle bağdaşmaz. 'NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz' dedikleri şeyin Türkiye olduğunu bilmiyorlar mı?





Her seferinde gerçekliğin duvarına çarparak gördükleri bu tabloda artık bu sahte anlayışlardan kurtulmaları gerekiyor."

"DİPLOMASİ MASASINDA TÜRKİYE VAR"



"Nitekim Ukrayna savaşı sürecinde Türkiye ile ilgili olarak birtakım yalnızlaştırma politikaları karşısında görüldü ki aslında diplomasi masasında Türkiye var. Görüldü ki bu süreçte kimse Türkiye gibi bir diplomasi süreci geliştiremedi. Ve pek çok birlik adına üretilmesi gereken diplomasiyi ve barış umudunu buna en büyük katkıyı Türkiye'nin yapacağı görülmüştür. Yeni modeller de üretilebilir. Dolayısıyla burada askeri açıdan bakmadan bir üçüncü yol olarak diplomasinin harekete geçirilmesinde Türkiye öncü olmuştur. Hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hem de Rusya'nın güvenlik kaygılarını giderecek bir girişim umudu Türkiye ile doğmuştur. Bundan sonrasında da inşaallah bu diplomatik temaslar güçlü şekilde sürecektir."

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

"Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyareti önemli bir ziyarettir. Ortaya çıkan gerilimi azaltmak için önemli bir fırsat doğmuştur. Diplomasi ve hakkaniyetle sorunların çözülmesi için bunun bir başlangıç olmasını diliyoruz."

KILIÇDAROĞLU'NUN DİYARBAKIR ZİYARETİ

"Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelesidir. Bir demokrasi mücadelesidir."

"Anneler ayağa çağrılmaz! Diyarbakır annelerinin ayağına gitmek bir şereftir"





"Annelerin ayağına gitmek yerine anneleri ayağına çağırmak son derece yanlıştır. En büyük demokrasi mücadelesi teröre karşı verilmektedir. Demokratım diyen kişinin teröre karşı duruşunu ortaya koyması gerekir. Annelerin teröre karşı duruşuna niçin saygı gösterilmiyor. Annelerimize hürmetlerimizi iletiyoruz."